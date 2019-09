Málaga se convierte en escaparate internacional del jazz español

Málaga puede presumir desde hace tiempo de ser una de las ciudades que más apuesta por el jazz. A ese prestigioso festival internacional que cada año logra contar con una programación de lo más exquisita, con figuras tan relevantes como Charles Lloyd y Kenny Barron, confirmados en esta próxima edición, ahora se suma el festival JazzEñe. La Fundación SGAE, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y los teatros Cervantes y Echegaray organiza este certamen del 26 al 28 de septiembre. Un certamen que tiene como principal objetivo la proyección internacional del jazz español.

Miguel Ángel Chastang, miembro de la junta directiva de SGAE y del equipo de trabajo de jazz habla del nacimiento del proyecto y sus metas. “Los objetivos del proyecto se están cumpliendo, estos eran producir una muestra donde los grupos españoles tengan una posibilidad y una puerta hacia Europa y otros destinos”. Y es que la fórmula que emplea JazzEñe es la invitación a los conciertos de representantes de diversos festivales y promotores de jazz internacionales. “El jurado selecciona a doce artistas para actuar en el festival, si un promotor internacional se interesa por el artista, el objetivo se habrá cumplido”, cuenta Chastang.

Promotores de diversos festivales internacionales visitan el certamen

Los festivales internacionales que estarán representados en JazzEñe 2019 son Jazz & the City (Austria); Jazz Plus (Bulgaria); JazzKaar (Estonia); Kosmos Radio / ERT and Athens Jazz Festival (Grecia); Tel Aviv Jazz Festival (Israel); Südtirol Jazz Festival Alto Adije (Italia); Kaunas Jazz (Lituania); Philippine International Jazz Festival (Filipinas); Flamenco Biënnale (Países Bajos); Yeldegirmeni Jazz Festival (Turquía) y Jazz at Lincoln Center y Fundarte (Estados Unidos).

Y esas metas se están consiguiendo, hay festivales internacionales que están contando con los artistas que han pasado por JazzEñe, como es el caso de Chicuelo y Mezquida que actuaron en el Tokio Jazz Festival. Miguel Ángel Chastang destacó que las bandas y artistas que más representación están consiguiendo son los que están vinculados estilísticamente al flamenco.

La convocatoria recibió 208 solicitudes de artistas, de las que el jurado seleccionó 12

Javier Estrella, director de JazzEñe reivindicó la evolución de los músicos de jazz españoles. “El nivel que hay hoy en día no tiene nada que ver con el de hace diez años. Había muy pocos músicos que tuvieran una cierta identidad fuera de repetir el esquema americano del jazz”. Estrella aseguró que hay una gran cantidad de estilos representados y en el que “la selección no ha sido nada fácil, con 208 solicitudes de las que solo hemos podido escoger a 12”.

Yul Ballesteros (guitarrista) y Juan Galiardo (pianista) han sido seleccionados para esta sexta edición en la que actuarán. Ellos reivindican JazzEñe como una importante oportunidad para lanzar sus carreras a nivel internacional. “Nosotros tenemos siempre la opción de enviar con nuestras oficinas material y estar detrás de los festivales, pero este tipo de actos nos permite ofrecer nuestro producto en directo a esos promotores internacionales”, cuenta Yul Ballesteros.

El ciclo arranca el próximo jueves y contará con 12 conciertos en el Teatro Echegaray hasta el sábado. Abrirá la muestra el jueves 26 María Berasarte & Pepe Rivero y Yul Ballesteros Canarian Quintet a las 18:30 y Myryam Latrece Quartet y 23 Collective a las 21:30. El viernes 27 visitan el Teatro Echegaray Jvera Qu4rtet y Miron Rafajlovic Quintet a las 18:30. A las 21:30 llegará el turno para Juan Galiardo Quintet y Daahoud Salim Quintet. El sábado 28 cerrarán la programación De Diego Brothers y Los Aurora a las 18:30 y The Machetazo y Diego Amador a las 21:30. Las entradas tienen un precio de 12 euros y se pueden adquirir en las taquillas del Cervantes y en Uniticket.