Málaga pierde su último club de jazz tras el cierre del Clarence por razones económicas

Que la gentrificación y el disparo de los precios de los alquileres en el centro a cuenta de la estallido inmobiliario también tienen consecuencias directas en el mundo de la cultura lo demuestra el cierre del que hasta hace unos días había sido el último club de jazz de Málaga: The Clarence Jazz Club, que desde su atalaya de la calle Cañón había ofrecido programaciones más que estimables de jazz en los últimos años, bajó el telón definitivamente el pasado 31 de agosto después de que sus responsables no pudieran alcanzar un acuerdo con los propietarios del local para la renovación del contrato de alquiler. Así lo expresó en una carta divulgada en las redes sociales el impulsor y alma mater del club, Javier Salinas, quien agradeció especialmente su "apoyo y compromiso" a los casi 400 socios con los que contaba el establecimiento.

The Clarence Jazz Club cierra sus puertas pocas semanas después de que lo hiciera el Onda Pasadena en la calle Gómez Pallete, con lo que Málaga se queda definitivamente sin locales para el jazz en directo, una posición que contrasta con la decisión del Ayuntamiento de la ciudad de reforzar el Festival de Jazz del Teatro Cervantes y con el éxito del certamen abierto paralelo al mismo, Málagajazz, que certifica la existencia de un público favorable al jazz en la ciudad. Al final, la afición no ha sido suficiente para contrarrestar los efectos de la "burbuja inmobiliaria" a la que hace referencia Salinas y que convierte en quimera imposible el éxito de cualquier empresa cultural privada en el centro de Málaga. Recuerda Salinas que The Clarence Jazz Club se despide después de mil conciertos, un centenar de jam sessions, proyecciones de cine mudo con música en directo y el paso de lo más granado del jazz malagueño y nacional por su escenario. Y abre la puerta a un posible regreso. Ojalá.