Málaga se promociona en Londres con una exposición de Picasso en la Royal Academy of Arts

La Royal Academy of Arts de Londres albergará la exposición Picasso & Paper, una muestra considerada como la más completa que se ha dedicado a los usos imaginativos y originales del papel en las obras de Pablo Picasso y que reunirá entre el 25 de enero y el 13 de abril más de trescientas obras del artista. La exposición forma parte de una campaña extraordinaria de promoción de la oferta turística y cultural de Málaga en Londres.

En esta muestra, que profundiza en los métodos de trabajo y el espíritu creativo de Picasso, se podrán ver pinturas y bocetos que revelan el proceso de creación del artista, entre ellos los estudios preparatorios de obras como Las señoritas de Aviñón. Otros de los puntos claves de la muestra serán el cuadro Mujeres en su tocador (1937-1938), un collage de 4,8 metros de ancho que se mostrará en el Reino Unido por primera vez en más de cincuenta años y los papeles cubanos collés (papeles cortados y pegados).

La Royal Academy of Arts acogerá la presentación oficial el 21 de enero, en un acto al que está previsto que asistan setecientos invitados, entre representantes institucionales, agentes culturales y directivos de empresas tanto del Reino Unido como de España. La mayoría de las obras han sido cedidas por el Museo Picasso de París, que colabora en la organización de la muestra junto al Cleveland Museum of Arts de Ohio (a donde está previsto que se traslade la exposición tras su estancia en Londres) y la propia Royal Academy of Arts.

"Esta exposición va a suponer una oportunidad única y de especial interés para la cultura, pero también para la promoción de negocios y la actividad económica", señaló este viernes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la presentación de la muestra en Málaga. Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, señaló que "ir de la mano" de Picasso es "un gran aval" para que la promoción turística que se va a hacer de la provincia con motivo de la exposición tenga sus frutos y, según ha afirmado, lo van a aprovechar para "potenciar" la llegada de turistas con poder adquisitivo alto.