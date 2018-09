Manuel Valls: "La unidad es más importante que los másteres"

La idea de que Manuel Vallas se presente como candidato a la Alcaldía de Barcelona, su ciudad natal, aún necesita reposo en su agenda. El ex primer ministro francés y diputado en la Asamblea Nacional inauguró ayer el ciclo de conferencias de otoño de La Térmica con la presentación de Anatomía del procés, una colección de ensayos coordinado por el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado, y donde el político galo nacido en Cataluña pone el prólogo. En el mismo, defiende la construcción de un relato "patriótico y europeísta" en esta comunidad que quiebre el "nacionalpopulismo" de los partidos independentistas.

Para Valls, la Unión Europea es "el proyecto mas increíble que se ha vivido en la historia moderna", destacando los 70 años de paz entre naciones como Francia y Alemania "que no solo hicieron la guerra sino que fueron responsables de grandes catástrofes en el siglo XX". No obstante, argumentó que existen numerosas trincheras que pueden hacer peligrar esta vinculo: "el Brexit, la crisis económica, los retos de la migración, la subida de los nacionalismos", y siendo el procés tan capital como los mencionados: "Un peligro para uno de los tres estados mas viejos de Europa".

El político francés aseveró que se debe combatir el relato seccionista, que va en contra de "las virtudes más democráticas de Europa. Hay que hacer que la razón gane, y ya empezó esta batalla hace mucho tiempo". Eso sí, consideró que para vencer en esta empresa entre "la democracia y el populismo", la sociedad española, catalana y europea debe defender la unidad, "que es más importante que los masteres". A todo esto, agregó que "se puede ser independentista, pero dentro del estado de derecho"

Ante las preguntas de si se presentará como candidato a la Alcaldia de Barelona por Ciudadanos, Valls siguió apuntando que se lo esta pensando, pero negó que el "miedo a la derrota" sea uno de los motivos para no haber dado aun el paso: "¿Y qué pasa si fracaso? Soy humilde, los responsables políticos tienen que pensar que hay combates mas importantes que su destino, y como no he dicho si seré candidato, no estoy pensando en perder", indicó. Sí tuvo un momento para recordar sus primeros años al servicio público como regidor de Evry: "Fui alcalde, y es uno de los cargos más bonitos".

Arias Maldonado, por su parte, recordó que el título del libro procede de un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebrado allá por noviembre, con el artículo 155 en ejecución. "Por aquel entonces, pensamos llamarlo Autopsia del procés, pero tras las elecciones de diciembre rebajamos el tono". Precisó que la selección de ensayos está realizada desde una visión constitucionalista y que acota el procés entre la propuesta de pagto fiscal de Artur Mas en 2012 hasta la aplicación del 155, dando ya por concluido el denominado como golpe de Estado del procés pero no así el independentismo catalán.