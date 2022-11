Kiti Mánver, Miguel Rellán, Carlos Saura y El Brujo, en el 40 Festival de Teatro de Málaga

Es tiempo de teatro. El próximo 7 de enero se inaugura el cuadragésimo Festival de Teatro de Málaga con una programación formada por 67 funciones de 46 espectáculos diferentes y que nuevamente alterna estrenos nacionales de relevancia, con espectáculos internacionales.

La concejala de Cultura, Noelia Losada; el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar; el responsable territorial en Andalucia, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; y el encargado de acción social de CaixaBank en Andalucía, Yolanda Solero, han detallado este martes el contenido del certamen. Un evento que contará con intérpretes de la altura de Kiti Mánver, Miguel Rellán, El Brujo, Carmelo Gómez o Vicki Peña, así como el director Carlos Saura, que dan forma a una programación "larga y de calidad".

La Fundación "la Caixa" vuelve a colaborar con una cita que se desarrollará en dos actos, del 7 de enero al 5 de febrero de 2023 el primero y del 24 de abril al 4 de mayo el segundo. El Festival con su lema "40 años unidos al mejor teatro" pretende "ejemplificar el espíritu que ha vertebrado durante estos ocho lustros de Festival", que ha supuesto un escaparate del género dentro de la producción española y específicamente andaluza.

"Gracias al trabajo de mucha gente durante muchos años esa semilla que hace más de cuatro décadas nos está dando unos frutos espectaculares", ha explicado Losada. "Hay que agradecer a los pioneros que abrieron el camino y al público su respuesta porque año tras año hace que hoy podamos presentar un festival ecléctico y pródigo". La concejala también pidió "regalar teatro y cultura en la carta de los reyes magos": "vayan al teatro, porque como decía Lorca `Es poesía que se sale del libro para hacerse humana´". La edición 2023 contará con 6 estrenos absolutos, dos de ellos nacionales: el Lorca de Saura y Esta sí tenemos que bailarla, con la malagueña Rocío Vidal en el elenco. Junto a todo este talento de la escena nacional, el resto de la programación se llena de títulos de lo más esperado de la creación local: Se suspende la función, una obra hecha por personas sordas que busca el entendimiento y aprendizaje del lenguaje de signos por parte del público; FFF ¿Cuánto vale una camiseta?, El arrepentido y Ellas de oro.

Además de los citados estrenos que se pondrán en escena en el Teatro Cervantes, subirán a las tablas del Echegaray otros cinco espectáculos: Las tres piezas cortas del VIII Anverso/Reverso (Ziggy, Ziggy, de Remedios Zafra; (No es) Fácil, de Pedro Oña, y TRANSparental, de Niño de Elche), la obra de Ángel Caballero Donde mueren las palabras, la creación de Alberto Cortés One Night at the gold bar, la obra ganadora del MálagaCrea, La legalidad del mal, y 4:48 Psychosis, creación colectiva dirigida por Nora Cantero, también llevan sello malagueño.

Kiti Mánver y Miguel Rellán recibirán el Premio Málaga de Teatro, la primera tras participar en El Inconveniente y el segundo después de protagonizar Retorno al hogar. Con ello se reconoce la trayectoria de dos intérpretes cuya presencia ha significado para la organización garantía de calidad.

Las entradas se pueden adquirir desde las 18:00 horas de hoy en las taquillas del Teatro Cervantes e internet a través de Uniticket y de la web el teatro. Hasta el 6 de enero habrá descuentos progresivos para todos los espectáculos programados en el Cervantes excepto Se suspende la función y Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó. la rebaja será del 10% si se adquieren entradas para 4 obras, del 15% para 5 y del 20% si se compran para 6 o más espectáculos.