Marenostrum Fuengirola vibra con la salsa tropical de Marc Anthony

El escenario principal del festival Marenostrum Fuengirola vibró este sábado con la salsa tropical y de vanguardia del portorriqueño Marc Anthony, que colgó el cartel de lleno absoluto en una actuación en la que congregó a 17.000 personas, según la organización.

El concierto comenzó media hora tarde, a las 22:35 horas, cuando el artista latino subió a las tablas del Mediterráneo al son de un remix de Dímelo, Esto está rico y La gozadera, con el que arrancó la actuación y recibió la primera gran ovación del público, ataviado en un traje de chaqueta negro ceñido y camiseta blanca. De forma previa, el evento se inició con una pedida de mano de una pareja, Miguel Ángel y Katia, que fue transmitida por las pantallas del auditorio, además de un calentamiento de baile.

Tras bajar las escaleras del escenario, el artista se dispuso a cantar Valió la pena, que fue entonado por el público con sus móviles grabando hasta que pidió "las manos arriba" para comenzar la fiesta.

Con un movimiento de caderas animó al público a cantar, así como a su banda, para continuar con la melódica Y hubo alguien, con la que "se puede bailar", a la que siguió Hasta ayer, que interpretó con su voz y con sus manos en vítores de los asistentes. El momento electrónico del hit provocó el aplauso de los seguidores del portorriqueño, que fue acompañado con percusión y el característico son tropical.

"Buenas noches. ¿Qué tal?, ¿Cuánto tiempo, no? Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes", destacó Anthony para saludar a sus seguidores." Veo las banderas, la fiesta. Esta de este lado, se siente", enfatizó apuntando a diversos lados del escenario principal de Marenostrum Fuengirola.

"Esta noche vamos a cantar un poco de todo, de lo nuevo y de lo viejo", avanzó el artista para introducir la canción Flor pálida, para la que solicitó "cantar conmigo" antes de entonarla. Continuó con Contra la marea, un tema que interpretó cargado de emoción y con un solo de batería de alrededor de cinco minutos en el que el cantante acompañó a su músico, y en el que se introdujeron los timbales con un show de percusión que causó el entusiasmo de los asistentes.

Con Abrázame muy fuerte el portorriqueño hizo balancearse al público de Marenostrum Fuengirola, que siguió con cuerpos y brazos al alza el melódico hit, un clima que ha continuado con Y quién es él, la versión del tema de Raphael, que fue tarareada por el auditorio.

La sesión de salsa comenzó pasadas las 23:34 horas, cuestionando "dónde están mis salseros". "Ya no hay baladas, viene la salsa y se puede bailar", anunció el cantante para introducir Qué precio tiene el cielo, en la que ha desplegó una bandera de España con la que se cubrió el pecho.

Acto seguido, Anthony hizo alusión a las críticas recibidas por no hablar durante sus conciertos, momento en el que se emocionó ante el cariño demostrado por el público y en el que se arrodilló para besar el suelo del escenario. "Por eso me callo, porque no tengo palabras. Sentí que están tan presentes que mejor me callo", resaltó emocionado.

El alboroto llegó con Mala y Pa llá voy, ambos temas de su último álbum y que presentó en su gira, donde pidió una acción de "manos arriba", que fue respondida con una gran ovación y un baile.

El ritmo de Te conozco bien aumentó la algarabía de la noche, una canción con la que el público se animó con las palmas y que con silbidos pidió que no terminara la actuación, que siguió con el tema salsero Parecen viernes alrededor de las 00:05 horas, cuando gritó "dónde esta mi gente, con las manos arriba. Muchas gracias, que Dios los bendiga" para despedirse y desaparecer del escenario, cuyas luces se apagaron por unos minutos.

El turno de bises llegó minutos después tras el clamor del público, que pidió insistentemente "otra" blandiendo sus móviles con linterna encendida en mano, con Tu amor me hace bien que tararearon los asistentes saboreando los últimos minutos del concierto con las manos arriba y el zarandeo de las caderas.

Con las manos en los bolsillos, el portorriqueño se dio un baño de multitudes, alzando una de ellas al corazón, cuando sus seguidores empezaron a cantar Vivir, vivir para estirar el espectáculo, que devolvió con "una más" para cerrar el show con un baile cargado de ritmos tropicales. El espectáculo lo cerró envolviéndose en la bandera de España, con la que despareció del escenario a las 00:20 horas para despedirse de Fuengirola mientras seguía la salsa en el auditorio.

La ciudad costasoleña acogió anoche con los brazos abiertos y mucha energía el desembarco de Pa'lla voy tour, una gira que el artista ha postergado durante dos años a causa de las restricciones sanitarias generadas por la pandemia. Pa'lla voy es el primer álbum de estudio del cantante en seis años, y su octavo desde que Otra nota lo estableciese en un lugar destacado dentro del mundo de la música en 1993.

Tras su paso por Marenostrum Fuengirola, el portorriqueño recorrerá otros puntos de la geografía española como a Palma de Mallorca el próximo 27 de junio, Oviedo el 29, Valencia el 1 de julio, Murcia el 2, Chiclana el 4 o las Palmas de Gran Canaria el 8 de julio, donde concluirá su gira española.