María Peláe: "Soy muy folclórica, me gusta hacerme un potaje y llorar a la vez"

La primera vez que María Peláe vio llorar a su abuela fue el día que murió Lola Flores. A través de ella nació su amor por la Faraona y otras folclóricas a las que ha dado barniz actual en un disco en el que habla abiertamente de homosexualidad y en el que aborda la crónica social "con mucha candela y flamencura".

"Yo soy muy folclórica, porque me gusta hacerme un potaje y llorar a la vez", bromea la artista malagueña en una charla ante la publicación de La folcrónica (BMG), nombre que se le ocurrió hace años como título de "un teatrillo" sobre cómo harían hoy esas artistas de peineta y mantilla "para sacar las papas adelante".

Por "casualidad", la entrevista con Efe tiene lugar además solo unos días después de su mediático paso por el programa Tu cara me suena de Atresmedia, "un viaje bastante fuerte en cuanto a curro, emociones e intensidad" que concluyó en tercer lugar y en cuya final emuló a su ídolo Lola Flores.

"Imagínate hacerlo delante de su hija Lolita", destaca con una sonrisa de par en par quien se dice admiradora del "poderío" de la intérprete de Cómo me las maravillaría yo. "No dejaba a nadie indiferente encima de un escenario, aunque solo se paseara, y luego tenía la libertad en su boca en una época en la que no se esperaba esa ausencia de filtros", subraya.

Peláe, nacida en realidad María Peláez (Málaga, 1990), pero acortado para evitar confusiones con la famosa nadadora homónima, no acostumbra tampoco a ponerse puntos en la boca, aunque sus dardos los envuelva en humor, como se ve en la portada del álbum, en el que sostiene como un garrote un periódico del día que nació su abuela mientras pone los pies en remojo.

"Es por todas esas mujeres y folclóricas que, como mi abuela, han andado el camino", dice quien se considera como ellas "de sentimiento", aunque hable "de cosas que pasan hoy en día", con otras formas y expresiones y sin tapujos al abordar por ejemplo su sexualidad.

En ese sentido, compadece a predecesoras que, "echando mano de la cultura del aguante", se casaron "o se metían a monjas por no sentir lo que tenían que sentir por un hombre".

"Ahora por suerte estamos en una cultura en la que lo puedo decir, aunque me caiga en Twitter la más grande cuando lo hago", comenta, antes de precisar: "No busco abanderarme del colectivo, pero es que si no lo cuento así, no hablaría de mi vida".

"Un disco feminista"

A un día del 8-M, no duda en calificar La folcrónica como un disco feminista que ejerce como tal no solo en sus letras, sino también en sus créditos, pues allí aparece su novia, Alba Reig (de Sweet California) como coautora y, lo que es menos habitual, como productora junto a Riki Rivera y Alaín Pérez.

"Hay muchas mujeres productoras, pero no se les da la oportunidad, porque muchas discográficas chapadas a la antigua tiran de los mismos nombres de siempre, algunos maravillosos, pero otros que tienen más oportunidades solo por ser hombres", protesta.

Es más, denuncia que alguna vez, cuando ha querido hacer constar a su pareja como productora de sus cortes, no lo han puesto "porque pensaban que era un error". "Sería genial que no te miraran con lupa por ser productora mujer, aunque al menos estamos en el camino", señala.

Su protesta viene avalada por el hecho de que su carrera se vio impulsada el día que se dejó convencer por Reig para utilizar bases más modernas en sus canciones costumbristas con deje andaluz y así empezaron a aparecer cortes como En casa de herrero o, sobre todo, La niña, su gran éxito hasta el momento.

"Y en este disco hay mucha flamencura, porque las canciones nuevas son más flamencas que las previas, pero también hay mucha modernura, todo con el sello que hemos conseguido en este tiempo para que suene a María Peláez", presume.

Concluido el periplo de Tu cara me suena, el 25 de marzo arranca su nueva gira en el Cartuja Center de Sevilla. Después llegarán el Teatro Auditorio de Alcobendas (en Madrid, 26 de marzo), la sala Moon de Valencia (2 de abril) y el Guitar Barcelona 2022 (6 de abril), entre otros puntos.