Marta Sánchez celebra sus 30 años con un concierto sinfónico en el Starlite de Marbella

Marta Sánchez cumple 30 años de carrera en solitario y ha decidido celebrarlo con un concierto único, un repaso de sus mayores éxitos pero en un encuentro íntimo y directo al corazón. La diva del pop se subirá el martes 25 de julio al auditorio de Starlite Occident, en Marbella, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Málaga.

En este concierto sinfónico se podrá disfrutar de los temas más importantes de su trayectoria como Soy Yo, Desesperada, Arena y Sol o Colgando en tus manos.

Pero además, el público será testigo de colaboraciones únicas y nunca vistas, ya que grandes amigos de la música como Sole Giménez y Antonio Carmona subirán al escenario junto a Marta Sánchez para interpretar sus grandes éxitos.

"Será una noche muy especial, donde la cantante ofrecerá su alma a través de sus temas descubriéndonos pasajes de su vida, anécdotas y experiencias que le han llevado a convertirse en la mujer y artista que es hoy", han augurado desde el Festival.

Un incombustible Rod Stewart deja un concierto histórico en Marbella

El escenario del Starlite Occident tuvo la noche del pasado viernes 21 de julio el honor de recibir por primera vez a la legendaria estrella del rock británico, Rod Stewart. El artista londinense es uno de los músicos más importantes de todos los tiempos, con una carrera estelar que abarca diversos géneros, especialmente apoyada en el rock.

Rod Stewart ha vendido más de 250 millones de álbumes y singles, consiguiendo llegar al número uno nada menos que con diez de sus discos. En 2016 fue nombrado Caballero por la Reina Isabel II de Inglaterra por sus servicios a la música y la caridad. Desde el rock hasta el folk, pasando por el R&B, ha dejado una huella imborrable en la música internacional.

En su esperado concierto en el Auditorio de Starlite Occident, en Marbella, Rod Stewart presentó un espectáculo único interpretando grandes éxitos de su carrera. Y, acompañado sobre el escenario, seis integrantes femeninas y seis masculinos a los coros. Entre los músicos, violines, arpa, teclados, guitarras acústicas y tambores. Rod Stewart estuvo arropado por un excelente combo en el Auditorio.

Y acompañando al cantante se encontraba también toda su familia: “Estamos disfrutando de unas vacaciones geniales en Marbella, con nuestros hijos. Aún nos quedan dos días más por aquí, pero ha sido brillante. La gente ha sido encantadora con nosotros, muchas gracias”, declaraba Stewart sobre el escenario.

Addicted to love fue la canción escogida para iniciar un espectáculo de dos horas de grandes éxitos. Después, le siguieron versiones de Some Guys Have All the luck, I don´t Want to Talk About it, Da Ya Think I’m Sexy, Saiing o “Maggie May, entre otros, con los que puso al público en pie.

La noche estuvo llena de momentos mágicos. Entre los más más especiales, la emoción de Rod Stewart al recordar a su vieja amiga, Tina Turner, cuando pasó a interpretar It takes two y homenajeando así la versión que ambos solían interpretar juntos.