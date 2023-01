Movimiento, alegría, color y buena vida, propuestas para la Noche en Blanco 2023

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga ha informado de que desde este miércoles, 18 de enero a las 8.00 horas y hasta las 15.00 horas del 31 de enero se podrá elegir la temática de la décimo cuarta Noche en Blanco basándose en las cuatro propuestas ofrecidas, como son el movimiento, la alegría, el color y la buena vida.

Esta nueva edición de la Noche en Blanco de Málaga continúa con el mismo espíritu participativo de las últimas ediciones. Por ello, se invita a participar en la elección de la temática que dará forma y contenido a las actividades a desarrollar.

Así, la ciudadanía será la encargada de elegir el tema sobre el que girará la Noche en Blanco 2023, un encuentro del arte y la cultura para disfrute de malagueños y visitantes. Estas propuestas culturales se coordinan por el Área de Cultura del Ayuntamiento y se ofrecen desde iniciativas públicas y privadas.

Se celebrará el sábado 20 de mayo, volviendo a su fecha habitual en dicho mes y recupera una hora más respecto al horario de la última ediciones, será de 19.00 a 01.00 horas, han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Las votaciones pueden realizarse de dos formas, la primera a través de las redes sociales. Las redes elegidas para la votación serán Facebook, como en ediciones anteriores y, como novedad este año Instagram. Será pulsando 'Me Gusta' o 'Me encanta' a la idea que se quiera elegir.

También podrá hacerse de forma presencial, acudiendo a la Junta Municipal de Distrito más cercana o al Archivo Municipal. En cada una de las once juntas de distrito habrá una urna con una papeleta donde aparecerán los cuatro temas propuestos para esta edición. Cada papeleta tendrá el mismo valor que un 'Me Gusta' en Facebook/Instragram, que supone un voto.

Los temas seleccionados

En cuanto a las temáticas que se proponen, han indicado que "hablar de movimiento significa hablar de cambio, evolución, adaptación". "Es lo opuesto a estar estancado, implica agilidad, flexibilidad y todos los atributos asociados al progreso", han señalado en el comunicado.

Han apuntado que "en todas las disciplinas artísticas está presente el movimiento de una u otra forma: en la literatura, en la música, en las artes plásticas...y en su forma más evidente, en la danza", y consideran que "La Noche en Blanco es el evento perfecto para plasmar todas estas ideas".

En cuanto a la alegría, "es el estado de ánimo más reconfortante que existe, proporciona bienestar a uno mismo y es altamente contagioso"; además de ser algo "inherente al ser humano y que se refleja en las diferentes disciplinas artísticas".

Han precisado que la Noche en Blanco "se caracteriza por aunar a todo tipo de público frente a un objetivo común: las ganas de disfrutar de la Cultura en su más amplio concepto, y nada mejor para conseguirlo, que la alegría como hilo conductor".

Asimismo, han afirmado que "pensar en colores es pensar en positivo, es pensar en una diversidad tan amplia como la carta de colores pantone, o como la variedad de actividades que componen la Noche en Blanco".

Por último, respecto a la buena vida, han señalado que "puede que sea por el buen tiempo, por el mar o por nuestra cultura, pero lo que realmente nos identifica a los malagueños es nuestra actitud positiva y nuestro arte de vivir bien".

"La buena vida nos recuerda al verdadero significado de descubrir la belleza en los placeres cotidianos y la Noche en Blanco es el momento perfecto para sacar a la calle este sentimiento y demostrar que esta forma de vivir tan nuestra, también puede ser un arte", han finalizado.

Cómo votar en Facebook y en Instagram

Así, para votar en Facebook, en una publicación (post) en la cuenta de La Noche en Blanco Málaga (facebook.com/nocheenblancoMLG) se presentan cuatro imágenes. Cada una de ellas contiene uno de los temas que se puede elegir, por lo que hay que darle a 'Me gusta' o 'Me encanta' a la imagen que contenga la temática que se quiere votar.

No se tendrá en cuenta si se le da a 'Me Gusta' o 'Me Encanta' al post completo, en este caso no se realiza ninguna votación. Tampoco contarán ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.

En el caso de Instagram se harán cuatro publicaciones en la cuenta de Instagram de La Noche en Blanco (instagram.com/nocheenblancomlg) una por cada temática. Para votar correctamente habrá que darle a 'Me gusta' a la temática favorita. En este caso, tampoco contarán ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.