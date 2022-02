Muere Miguel Ángel Piédrola, fundador del Museo Interactivo de la Música de Málaga

El gestor cultural y director del Museo Interactivo de la Música (MIMMA), Miguel Ángel Piédrola, ha muerto a los 49 años, dejando un legado marcado por la pasión por la música y por Málaga, además de un proyecto pionero en el ámbito de la museología. El mundo de la cultura llora la muerte del que desde 2003 era el director del museo.

"El extracto de mi vida sería responder a ¿por qué no?"

Se definía a sí mismo como un apasionado de todos los proyectos en los que se encontraba inmerso y, como explicaba en su cuenta de Linkedin, su motor de vida no era sino dar respuesta al interrogante: ¿por qué no? "El extracto de mi vida sería dar respuesta a ¿por qué no? y, sobre todo, pasión, mucha pasión en la puesta en marcha de todos los proyectos en los que participo", afirmaba.

Entre las numerosas iniciativas que vieron la luz destaca Interexpo, la empresa que Piédrola llegó a crear y con la que organizaba exposiciones internacionales, culturales e interactivas.

“Quizá pocas veces un padre y un hijo compartan sus sueños, y quizá muchas menos aún pueden ver como estos se convierten en una realidad. Por un lado, la pasión desmedida por la música, y por otro el amor a nuestra ciudad, son valores que han estado siempre presentes en mi vida”. Estas palabras de Miguel Ángel Piédrola Lluch sobre el origen del MIMMA sirven para expresar la que fue una de las grandes pasiones de su vida, el Museo Interactivo de Música Málaga.

Miguel Ángel Piédrola Lluch nació en el seno de una familia malagueña conocida por su implicación en el desarrollo económico y social de la ciudad. Tras su formación en Marketing y Dirección de Empresas, Miguel Ángel siguió los pasos de su familia y comenzó una provechosa carrera profesional, que dedicó al emprendimiento en el ámbito de la innovación tecnológica fundando en 1995 la empresa Interexpo, Exposiciones Internacionales, Culturales e Interactivas. Al mismo tiempo, el entonces joven empresario recogió el testigo de su padre en pos de conseguir un Museo de la Música para Málaga.

Tras el éxito de la exposición “Música en Acción”, con la que recorrió diferentes ciudades españolas con enorme reconocimiento, Miguel Ángel consiguió establecer en Málaga la exposición “Música en Acción” en 2002, convirtiéndose al año siguiente en el Museo Interactivo de la Música Málaga, un centro que responde a su innovadora visión museológica. Esta misma visión en la que proyectó en exposiciones y proyectos culturales que han itinerado por España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, México o Corea del Sur, entre otros países.

El éxito de la visión de Piédrola Lluch está refrendado por las más de un millón de visitas recibidas en el MIMMA, pero en especial por su implicación en la sociedad malagueña. El lado social y formativo del museo siempre ha sido una de las guías en la vida y el trabajo de Miguel Ángel, y bajo su dirección el MIMMA se ha convertido en uno de los motores sociales y culturales de Málaga, prestando apoyo y cobijo a numerosas causas desde su origen en 2003.

Cariño a través de las redes

Han sido numerosas las condolencias que han llegado desde distintos ámbitos. Desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia a la delegada de Regeneración, Justicia y Administración Local, Mónica Alejo; o los Museos de Andalucía, que son algunos de los han mostrado su pesar a través de mensajes en las redes sociales por este fallecimiento, trasladando fuerza y ánimo a su equipo del MIMMA y a sus familiares.

Uno de los mensajes difundidos ha sido el de la concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada, que ha lamentado el fallecimiento de Piédrola, con quien, asegura a través de un tuit publicado en su perfil de redes sociales, aprendió. "Siempre me contagiaste tu amor por la música y las ganas de emprender nuevos proyectos", sostiene la edil.

Siempre aprendí contigo Miguel Ángel. Siempre me contagiaste tu amor por la música y las ganas de emprender nuevos proyectos. Me quedo desolada por tu pérdida. Un abrazo inmenso para tu familia y el equipo del Museo Interactivo de la Música. Descansa en paz.