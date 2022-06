La OFM inaugura 'Musas en el jardín’ en La Térmica con un programa dedicado a James Bond

Este jueves 30 de junio y el viernes 1 de julio, a las 21:30 horas, la Orquesta Filarmónica de Málaga interpretará dos conciertos extraordinarios incluidos en el programa Musas en el jardín que organiza el Centro de cultura contemporánea La Térmica de la Diputación de Málaga.

La OFM abrirá la tercera edición de este ciclo de conciertos al aire libre con un doble programa que rendirá homenaje a la mítica saga cinematográfica del personaje James Bond, con un repertorio de canciones incluidas en las bandas sonoras de las películas de protagonizadas por el agente 007.

El célebre espía del MI6 con licencia para matar cumple este año su 60 aniversario en la gran pantalla desde el estreno de Dr. No en 1962. Para conmemorar la efeméride, las melodías de temas como Goldfinger o Moonraker serán interpretadas por la formación musical acompañada de las voces de las solistas Bárbara Pareja y Raquel Pelayo, bajo la dirección musical del malagueño Francisco de Gálvez Aranda.

El programa incluirá:

For your eyes only Raquel Pelayo

Tomorrow never dies Raquel Pelayo

Moonraker Bárbara Pareja

Goldfinger Bárbara Pareja

The living daylights (Instrumental)

All time High Raquel Pelayo

From Russia with love Raquel Pelayo

The world is not enough Bárbara Pareja

Goldeneye Bárbara Pareja

Casino Royale (Suite Instrumental)