El PSOE critica que se permita a la empresa de La Malagueta no aplicar la rebaja del IVA

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, denunció ayer el "trato de favor" que el equipo de gobierno del PP en la institución provincial tiene con la empresa adjudicataria de la plaza de toros de La Malagueta, al concederle "todas las ventajas", mientras que los aficionados no disfrutaron ni el pasado año ni este de la rebaja del IVA del 21 al 10%. El portavoz socialista recordó que desde el verano del pasado año el IVA que se aplica a los espectáculos taurinos sufrió una reducción de 11 puntos. Sin embargo, la empresa adjudicataria, Toros del Mediterráneo, decidió en su momento no rebajar los precios de las entradas ni de los abonos, manteniéndose los mismos que cuando se aplicaba el 21% de IVA, por lo que "la empresa se quedaba con esos 11 puntos de diferencia que no se le estaba rebajando a los aficionados", aseguró Conejo.

Esta no reducción del precio -manteniéndose los mismos también este año- produjo que fuesen varios los abonados que presentasen hojas de reclamaciones contra Toros del Mediterráneo, además del envío de un escrito de la Unión Taurina de Abonados de Málaga (Utama) a la Junta de Andalucía. A su vez, esto motivó que el PSOE presentase en julio del pasado año una iniciativa en el pleno de la Diputación, acordándose rescindir el contrato que se tenía con la empresa adjudicataria si esta no bajaba el precio de las entradas a los aficionados. Ahora "se vuelve a repetir la historia", apostilló Conejo, quien afirmó que "durante este año no se ha rescindido el contrato a la empresa adjudicataria y no se le ha devuelto a los aficionados y abonados la diferencia que el año pasado se les cobró de más. Un año después estamos en la misma situación"

Asimismo, Conejo detalló que la Diputación ha permitido a la empresa adjudicataria fraccionar el pago del canon estipulado para la cesión y explotación de la plaza de toros, una cantidad que asciende a 128.000 euros correspondientes al año 2017, después de que esta alegase la actual situación de liquidez por la que pasa Toros del Mediterráneo. Precisamente, tras los malos resultados económicos que dejó la pasada feria, este año Simón Casas, Manuel Martínez Erice, Ramón Valencia y Antonio Matilla salieron de este conglomerado empresarial taurino, quedándose José Luis Martín Lorca y José Carlos Escribano con el cien por cien de la empresa.

Ante esta situación, Conejo criticó que "la empresa taurina es la que tiene todas las ventajas. Se queda con la bajada del IVA que tenía que favorecer a los aficionados y cuando tiene que pagar el canon que le corresponde por el uso de la plaza de toros se le da cómodas facilidades a un interés bajo para que pueda hacerlo. Si esto no es un trato de favor, díganme qué calificativo le ponemos". Por su parte, durante la tarde de ayer este periódico contactó con la empresa Toros del Mediterráneo, la cual optó por no pronunciarse al respecto y mantenerse al margen de estas declaraciones de Conejo.