Pablo Alborán y 'God Save the Queen', en el cartel de Starlite

La XI edición de Starlite Catalana Occidente cuando como nuevas incorporaciones las de Pablo Alborán y 'God Save the Queen', que actuarán los días 9 de julio y 17 de junio, respectivamente.

Desde sus comienzos en 2010, el cantautor y músico malagueño Pablo Alborán ha cosechado más de 30 premios, entre los que se encuentran múltiples nominaciones a los Grammy Latino, dos Gaviotas de Oro y dos Gaviotas de Plata en el Festival Viña del Mar en Chile, Premio Goya a mejor canción original y once premios en Los40 Music Award, por citar algunos de ellos.

En este tiempo ha lanzado cinco álbumes de estudio, dos álbumes en vivo, numerosos sencillos, vídeos musicales y significativas colaboraciones musicales, todo ello arropado por el cariño de público, crítica y compañeros de la industria. 'Castillos de arena' es el tercer sencillo de su sexto álbum de estudio que verá la luz en 2022.

Asimismo, God Save the Queen, o lo que es lo mismo, el mejor show sobre Queen del mundo, volverá a Starlite Catalana Occidente el viernes 17 de junio, tras sus exitosas actuaciones de 2016 y 2019 en el festival.

El grupo musical compuesto por Pablo Padín, Francisco Calgaro, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo recorre el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, 'Made in Heaven', editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991. Así, ofrecerá éxitos como 'Bohemian Rhapsody', 'Love of my Life', 'We are the Champions', 'We will Rock You' y muchos otros.

Las actuaciones de Pablo Alborán y 'God Save the Queen' vienen a sumarse al cartel de estrellas de Starlite Catalana Occidente 2022 integrado hasta la fecha por Camilo, Sebastián Yatra, Sara Baras, Carlos Rivera, C. Tangana, Diana Krall, Vanesa Martín, Calamaro, Il Divo, Raphael, Sergio Dalma, Alan Parsons Live Project, Nile Rodgers & Chic, Maluma, Jason Derulo, Lionel Richie, Leiva, Simple Minds, Passenger, Andrea Bocelli, Estrella Morente & Israel Fernández & Kiki Morente, Hombres G, Malú, Jessie J, Estopa, Dani Martín y Ana Torroja, entre otros.