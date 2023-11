Pablo Bujalance explora una humanidad 'más inútil que la música'

Autor de novelas, ensayos y obras de teatro, además de periodista y colaborador de 'Málaga Hoy', Pablo Bujalance (Málaga, 1976) presentó en la librería Luces su último libro de poemas, Más inútil que la música (Jákara). El también profesor de escritura creativa en el Taller de Mundos Posibles reúne una colección de poemas en prosa escritos "entre, aproximadamente, 2013 y 2019, aunque no tengo la costumbre de fechar mis textos y eso me hace ser impreciso a la hora de ubicarlos", explicó el autor antes de la presentación.

El volumen, que toma su título de un aforismo de Cioran ("Sólo una meta: ser más inútil que la música"), propone "una exploración por los límites de la experiencia y de la escritura, por la frontera que separa lo que se puede decir de lo que no, lo que se puede pensar de lo que no".

El volumen cuenta con un prólogo en forma de conversación a cargo de la Premio Nacional de Poesía Chantal Maillard y la presentación celebrada en Luces contó con la participación de la poeta y periodista cultural Tes Nehuén, que abordó todos los distintos aspectos de la obra en diálogo con su autor.

Durante su intervención, Bujalance explicó que escribió estos textos "de manera desordenada, en cuadernos que fui conservando como meros apuntes de los que sacar ideas posteriormente para otros proyectos, tal y como sucedió". El año pasado, sin embargo, "decidí echar un vistazo a estos cuadernos, hice una selección muy ajustada de textos, volví a trabajar en ellos durante un tiempo y entendí que había en el resultado un libro bastante coherente".

El aforismo de Cioran "llevaba inspirando la escritura de estas prosas desde el principio y, finalmente, decidí fijarlo en el título". El autor señaló igualmente que Más inútil que la música es seguramente "mi libro más extraño, el menos fácil; pero, al mismo tiempo, es el que habla con mayor claridad de mí, de las experiencias que afronté mientras lo escribía en muy distintos sentidos, de mis inquietudes, de mis lecturas. Es un perfil propio, borroso y deforme pero perfil, al fin y al cabo".

Más inútil que la música contiene sesenta y dos poemas en prosa, una selección que se corresponde con la intención de Bujalance de regalar al lector "un libro breve pero repleto de matices, de puertas que invitan a una nueva lectura. Es un libro que puede leerse en poco tiempo pero al que el lector puede volver muchas veces para encontrar cosas distintas. O eso, al menos, es lo que me gustaría".