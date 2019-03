El Palacio Episcopal reúne en una exposición 63 piezas del escultor Pedro de Mena

El centro de arte del Palacio Episcopal de Málaga, ubicado en la plaza del Obispo, acogerá desde este sábado, 16 de marzo, la exposición monográfica Pedro de Mena, Granatensis malacae, organizada por la Diócesis de Málaga, y dedicada al escultor Pedro de Mena y Medrano. La exposición está compuesta por 63 piezas de arte que hace un recorrido por la carrera artística, lo que se convierte en la mayor muestra monográfica dedicada a este escultor, referente de la imaginería religiosa del siglo XVII.

Así lo han informado este martes durante la presentación de la exposición en la que ha estado presente el diputado de Participación y Cooperación Internacional, Félix Lozano; José A. Sánchez Herrera, vicario general de la Diócesis de Málaga; Gonzalo Otalecu, coordinador general de la exposición y gerente del centro de arte Palacio Episcopal de Málaga; José Luis Romero Torres, historiador del arte y comisario de la exposición; y Gemma del Corral, concejal de cultura del Ayuntamiento de Málaga, entre otros.

Las 63 piezas de arte reunidas hacen un recorrido por la carrera artística de Pedro de Mena y Medrano, que aunque nacido en Granada, desarrolló su actividad artística en la ciudad de Málaga durante los últimos treinta años de su vida. La exposición está estructurada en siete secciones, seis en el Palacio Episcopal y una en la Catedral de Málaga, que incluye la sillería del coro, realizada por el escultor entre 1658 y 1660.

Pedro de Mena. Granatensis malacae está organizada por la Diócesis de Málaga y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, Unicaja Banco y Fundación Unicaja. Asimismo, colaboran, catedral de Málaga, Junta de Andalucía, Colnaghi, Gámez Pinazo, Garántia, UMAS, Fundación Abadía del Sacromonte, Iuris Catedra, Comunidad de Madrid, Fundación Victoria, Pablo Pastor y Casa Diocesana Málaga.

Así, Unicaja Banco, uno de los patrocinadores de esta exposición, con este patrocinio apuesta por la cultura y especialmente por aquellos espacios museísticos que ponen en valor el pasado histórico del lugar en que se encuentran. De hecho, de este modo la entidad contribuye también a la conmemoración este año del quinto aniversario del Palacio Episcopal de Málaga, desde que reabriera con gestión propia del Obispado.

El interés de esta muestra, comisariada por José Luis Romero Torres, se fundamenta en tres argumentos: las aportaciones recientes sobre este escultor granadino, que desarrolló durante 30 años su actividad artística en Málaga, ciudad en la que murió y en la que creó una amplia producción escultórica; el prestigio surgido en los países anglosajones por su obra, y lo lejano que queda la única exposición que se ha organizado sobre Pedro de Mena y su entorno artístico.

Exposición de Pedro de Mena

La exposición de Pedro de Mena ha sido la actividad escogida para la conmemoración del quinto aniversario del centro de arte Palacio Episcopal de Málaga como difusor del arte religioso y de la cultura, y podrá visitarse hasta el 14 de julio en horario de 10.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente todos los días de la semana. El precio de la entrada general es de seis euros, reduciéndose a cuatro euros para residentes en la provincia de Málaga, grupos y entradas especiales.

Entre las obras expuestas, destacan piezas procedentes de todo el territorio nacional, como la Magdalena Penitente y San Francisco de Asís de la Catedral de Toledo. Alrededor de 25 esculturas han sido restauradas para esta muestra, potenciando su valor y dejando al descubierto sus características originarias.

La muestra aumenta su interés debido a las aportaciones recientes sobre este escultor que han propiciado investigaciones como la realizada por Lázaro Gila Medina en la Universidad de Granada (2007) y la primera monografía en inglés, publicada por el comisario de esta exposición, José Luis Romero Torres (2014).

En los últimos años ha crecido el prestigio de su obra en países anglosajones, hecho que demuestran las adquisiciones de obras de Mena por parte de museos como The Metropolitan Museum de Nueva York o The San Diego Museum of Art. La única exposición que se había organizado hasta ahora sobre este escultor y su entorno artístico se realizó en la Catedral de Málaga hace más de treinta años y estuvo también promovida por el Obispado de Málaga.

Por otro lado, han explicado que paralelamente a la exposición, se va a desarrollar un ciclo de conferencias y conciertos titulado Las tardes de Pedro de Mena, en la que participarán ponentes de reconocido prestigio como Lázaro Gila Medina, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada; José Luis Romero Torres, historiador del Arte y Conservador del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía; Juan Antonio Sánchez López, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga; Reyes Escalera Pérez, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Málaga; Manuel García Luque, Historiador del Arte de la Universidad de Granada, entre otros.