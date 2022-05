Los 'Pecados capitales' de Houda Bakkali, en el Colegio de Médicos hasta el 20 de mayo

El Colegio de Médicos de Málaga prorroga hasta este próximo viernes, 20 de mayo, la exposición de la artista Houda Bakkali titulada Pecados Capitales. Se trata de una serie de siete lienzos que entretejen técnica digital y realidad aumentada. Una apuesta que Bakkali interpreta como “una manera de que el público disfrute viendo como cada lienzo cobra vida, cuenta una historia, recrea un escenario y hace que el espectador interactúe con cada pieza".

Bakkali cuenta con una larga trayectoria como creativa digital. En 2008 publicó su primera serie de collages llamada Africa, sweet and pop. Su obra ha sido presentada en lugares icónicos como el Casino de San Remo y expuesta en ciudades como Montecarlo, Paris, Biarritz, Lorca, Córdoba o Barcelona.

Asimismo, ha sido galardonada, con los premios American Illustration (Nueva York), International Motion Award (Nueva York), New Talent Award en el Festival Internacional Artistes du Monde en Cannes, London International Creative, Paris Design Award, Creative Quarterly (New York), y en cuatro ocasiones con el Graphis Silver Award (Nueva York), entre otras distinciones. También ha sido seleccionada por la aclamada revista TIME para su primer lanzamiento de NFT.

"Es un enorme honor presentar mi nueva obra en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, estoy muy agradecida por la oportunidad y por el cariño. Volver a esta ciudad, que tanto quiero me llena de felicidad. Málaga es símbolo de luz, de inspiración y de buenos amigos. Exponer mi obra en una ciudad tan emblemática y en un espacio tan emblemático, es más que un regalo", relata la artista.

Sus coloridos trabajos se crean combinando ilustración digital y técnica mixta, así como gráficos en movimiento y realidad aumentada. La inauguración de la exposición tuvo lugar el 22 de abril a las 19:30 horas y puede visitarse hasta el 20 de mayo en horario de 8 a 20 horas, de lunes a viernes.