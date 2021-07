Perales elige Starlite Marbella para arrancar su gira de despedida

La Cantera de Nagüeles de Marbella ha sido testigo del primer concierto de la gira de despedida de José Luis Perales que, tras un año y medio sin actuar, llevó al auditorio Starlite Catalana Occidente 'Bladas para una despedida'.

El cantautor, compositor, productor y escritor español, activo desde hace más de cinco décadas, está considerado uno de los autores más prolíficos y uno de los cantautores de habla hispana más versionado del mundo. Para este arranque eligió, entre otros temas, grandes hits de su trayectoria, han informado desde Starlite en un comunicado.

Ya en el escenario, Perales confesó a los asistentes que "cuando llego a mi tierra están las musas esperando detrás de la puerta y me dicen la siguiente canción que tengo que escribir, ese sitio está rodeado de un paisaje absolutamente maravilloso que podréis visitar a lo largo de este concierto".

Así comenzó su repertorio con 'Balada para una bienvenida', a la que siguió 'Me llamas', 'Celos de mi guitarra', 'El amor' o 'Que no daría yo'.

"Ahora que no nos oye nadie, os voy a contar un secreto: yo nunca quise ser cantante. Yo quería ser compositor de canciones, escribiendo desde el campo para gente que a veces soñaba que un día podría cantar canciones mías. Al final, estoy feliz del trabajo que he hecho", admitía un sincero Perales, que con esta gira echa la vista atrás a su largo recorrido en el mundo de la música, no sin cierta nostalgia.

"Esto es un pequeño homenaje, porque esos artistas con los que yo soñaba, un día aparecieron y grabaron canciones e hicieron grandes éxitos con ellas y fue lo más maravilloso que me pudo pasar. Esta canción la escribí para un grupo de voces que me parece el más estupendo que ha salido de nuestro país, Mocedades", añadió Perales a modo de introducción de 'Le llamaban loca', un tema para el que tomó asiento puntualmente.

Siguiendo con las versiones de sus temas, Perales continuó presentando temas como 'Por qué te vas', del que dijo: "Esta canción se hizo muy conocida en todo el mundo, Carlos Saura la incluyó en su película 'Cría cuervos', pero la pequeña voz de Jeanette hizo el milagro para que esa canción fuera un éxito".

También tuvo un recuerdo para Isabel Pantoja antes de cantar 'Pensando en ti' y para Rocío Jurado justo antes de interpretar 'Que no daría yo', pues ambas artistas hicieron suyos estos temas escritos por Perales, convirtiéndolos en grandes himnos de la música española. 'Ella y él', 'Gente maravillosa' y 'Canción de otoño' también formaron parte del emotivo recital.

Tampoco pudo faltar 'Que canten los niños', la canción escrita por Perales para la ONG Aldeas Infantiles, la cual acompañó con dibujos realizados por los niños, que se proyectaron en la pantalla del Auditorio para llenarlo de color e ilusión. Cerrando el espectáculo, como era de esperar, 'Balada para una despedida' y 'Un velero llamado libertad'. No podía faltar 'Y cómo es él' y 'Te quiero'.

Tras el concierto de José Luis Perales, la música continuó en el escenario Sessions con la actuación del cantante y rapero tinerfeño Maikel Delacalle. El peculiar estilo de este artista que consiguió disco de oro con la canción 'Replay' hizo que el público de Starlite Catalana Occidente vibrara al ritmo de sus canciones de R&B y Dancehall.

El programa de Starlite Catalana Occidente sigue adelante, con los espectáculos de Gran Hotel de las Reinas, El Último Aplauso, 84 & Álvaro de Luna & Marlon, Morat, David Otero & Despistaos & Jaula de grillos, Rosario o Raphael.