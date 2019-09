Pollyanna McIntosh presentará en el Fancine su filme ‘Darlin’

Pollyanna McIntosh competirá en la 29 edición de Fancine, certamen organizado por la Universidad de Málaga, con Darlin, una secuela de la cinta The Woman con la que se cierra la trilogía sobre caníbales y salvajes iniciada por Offspring, títulos todos presentes en el festival en años anteriores. Se trata del debut en la dirección de la intérprete, conocida por sus papeles en Let Us Prey, Exam o la exitosa serie de zombis The Walking Dead.

La última entrega de esta saga cinematográfica se centra en una joven a la que encuentran en un hospital católico y trasladan a una casa de acogida dirigida por un obispo, donde sus obedientes monjas intentan instruirla. Lo que nadie sabe es que la chica es la hija adoptiva de The Woman, que tratará de recuperarla a toda costa sin importarle lo que se interponga en su propósito. Además de dirigir la cinta, McIntosh firma el guion de la misma y, por tercera vez, dará vida al personaje central de la historia, la feroz e indomable mujer salvaje.

Darlin estará en la sección oficial a concurso junto a otros títulos también adelantados por el festival, como The Golden Glove, una producción alemana dirigida por Fatih Akin (En la sombra) que llegará a Málaga tras pasar con éxito por citas de renombre, como la Berlinale. La película está basada en la novela homónima de Heinz Strunk, que retrata las atrocidades del asesino en serie Fritz Honka, autor de la muerte de cuatro mujeres a mediados de los setenta, a las que descuartizaba y escondía sus cadáveres en su propio apartamento. El título hace referencia al nombre del pub del barrio rojo de Hamburgo, donde se ambienta la trama, en el que el alcohólico Honka encontraba a sus víctimas.

Por último, cierra este capítulo de confirmaciones Color Out of Space, una propuesta fantástica inspirada en el relato corto de H.P. Lovecraft del mismo nombre y protagonizada por Nicolas Cage.