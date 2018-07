"Quería luchar por esto pero no creí que iba a tener tanta suerte"

Elena Salguero comenzó en el mundo de la música a los 21 años. Decidida y con ganas de explorar la música colgaba vídeos en Youtube cantando covers de otros artistas. De la mano de Paco Ortega empezó su recorrido profesional. Tras tres años preparando su disco sale finalmente en septiembre con el sello de Dulcimer Songs y Sony Music Spain. Además, diez de los guitarristas más relevantes a nivel nacional han participado con la artista para su creación de su primer disco homónimo, Elena Salguero. Su primer un single, María, relata una historia desgarradora.

-El single trata sobre prostitución y desesperación, ¿cómo surgió hacerlo?

-La verdad es que la música a veces te lleva sola hacia las cosas, yo creo que en este caso fue así. Salió un estribillo y después…Mi abuela se llamaba María. Yo creo que también seguía ahí con ella, aunque no tiene nada que ver sus historias, no fue algo que estuviéramos buscando sino que apareció. La letra habla de una mujer que lo había pasado regular y que decidía tirarse para el lado oscuro de alguna manera.

-¿Le ha influenciado algún artista?

-Todos, sin querer, de alguna manera me han influenciado. Entre ellos escuchaba a Niña Pastori, a Jarabe de Palo, también a Sades, Habana de Primera, además me gusta el rap de Kase.O, las canciones de Antonio Carmona, Susi... De todo un poco, una mezcla.

-¿Cómo ha sido grabar con diez de los guitarristas más relevantes del ámbito nacional?

-Ha sido gracias a Paco Ortega y también a Sony Music, pero quien se ha encargado de gestionarlo todo ha sido Paco Ortega. El disco tiene diez temas, uno tocado por cada guitarrista que los ha dejado un poquito a su aire. Entre ellos está Josemi Carmona, Rycardo Moreno, José María Gallardo, Borja Montenegro, Víctor Iñiesta, Melón Jiménez. Luego también hay batería como Tino Guelleraldo o Anye Bao, Pepe Bao también al bajo, Rojoso Ronquio… Paco me ha proporcionado su estudio y me ha servido de enlace con mucho de estos pedazos de músicos. La experiencia fue genial. Me hacía mucha ilusión. A mi me gusta ir a las grabaciones de los músicos, me gusta estar ahí. Y esta vez ha sido como sorpresa: "pues hoy va a venir Josemi", luego él es muy sencillo, natural y cercano. Cada uno te deja una sensación, y de eso se aprende, de los maestros, te quedas con cositas de ellos.

-¿Se esperaba este éxito?

-Tenía claro que quería luchar por esto, lo que no sabía, lo que no creí es que iba a tener tanta suerte con la gente que me rodea. Yo no esperaba que mi primer disco lo fuera hacer Paco Ortega ni Sony Music, ni tampoco que iba a tener la suerte de encontrar a un compositor y a un compañero de fatigas tan grande como Javi Medina. No me esperaba que los músicos con los que iba a tocar tuvieran tanto nivel, no lo tenía en la mente, son regalos. Desde pequeña tenía la musica conmigo. Creo que todo el mundo tiene sus puntos fuertes, sus dones, y yo creo que la música era de las cosas que yo tenía que explotar para vivir y que lo necesito. Hasta que no fui más mayor, hasta los 21 años, no tomé la decisión firme de lanzarme, porque en mi círculo el arte parecía más un hobby más que una profesión. Cuando lo supe me lancé a ello.

-¿Cómo fue el proceso de grabación?

-Ha llevado mucho cariño y mucho tiempo. Llevamos tratando el disco hace tres años, desde que empezamos a reunir el cariño. Me han tratado con mucho cariño en el estudio. He sentido que ha habido paciencia por parte del equipo cuando había que tenerla, No sé, muy satisfecha. Y agradecida.

-¿Cuál es su propuesta musical para este disco?

-Es un disco lleno de diversidad; hay una canción en inglés, una en con un carácter más poco, otra con un carácter más latino, otro con toques flamencos. un disco diverso y sobre todo que me dejen caminar un poquito más. siento que este es el principio, propongono un camino por descubrir y que quieran descubrirme.

-¿Y sus próximos proyectos?

-De momento estamos formando la banda y ensayando. En septiembre arrancamos con la presentación y esperamos mucho trabajo. Va sobre la marcha.