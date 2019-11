La quinta edición de Marenostrum Fuengirola contará con más de 30 actuaciones

Lenny Kravitz, Miguel Poveda, Strad, God Save The Queen y varios festivales de música para todos los gustos son solo el aperitivo de la quinta edición del Marenostrum 2020 de Fuengirola. Quedan aún seis meses para que dé comienzo un festival que en solo cinco años ha conseguido posicionar a la localidad en el mapa internacional de la música con un escenario único por el que han pasado artistas de la talla de JLo o Bob Dylan, entre otros. La antesala de esta nueva edición, que estrena nueva imagen corporativa, fue presentada este lunes en el Teatro Real de Madrid, donde se dieron a conocer las primeras confirmaciones, a los que se irán sumando muchos más hasta completar más de 30 conciertos.

Desde rock clásico hasta música electrónica pasando por música clásica, indie o trap. La quinta edición del Marenostrum se ha ido adaptando cada vez más a las exigencias del público. Y el primero en abrir esta edición cargada de novedades será el cantaor Miguel Poveda el próximo 16 de mayo. Pero no todo lo que se va a celebrar en este festival es música, sino que también habrá espacio para el teatro de la mano de El Brujo, el 20 de mayo. A estos le seguirán la actuación estelar de Lenny Kravitz el 23 de julio dentro de la gira Here to love después de que el pasado 2015 el neoyorquino ofreciera en Marbella su único concierto en España.

Entre otros espectáculos ya confirmados también está prevista la actuación del llamado violinista rebelde, Strad (2 de agosto); así como la del tributo God Save the Queen (6 de agosto).

Por otro lado, el recinto, que ampliará su aforo en más de 4.000 localidades hasta alcanzar los 18.000 espectadores, acogerá diversos festivales para todos los públicos, empezando por Brunch in the park (26 de julio) que vuelve a la ciudad por segundo año consecutivo para traer lo más destacado en el ámbito nacional e internacional de la música electrónica. La particularidad de este festival es que se celebrará de día, dentro de una propuesta de ocio que busca atraer a público de todas las edades, lo que se completará con una variada oferta de foodtrucks.

Siguiendo con la música urbana, el 29 de agosto se celebrará el festival Caviar Urban Music, con Bad Bunny como cabeza de cartel que actuará en la ladera del castillo Sohail por segundo año consecutivo.

El Marenostrum acogerá en 2020 el Cosquín Rock, uno de los festivales más importantes de Iberoamérica

Otra de las novedades de este año llegará directamente desde el otro lado del Átlantico, el Cosquín Rock, el festival más importante de Iberoamérica que tiene su origen en Argentina. Fuengirola se convertirá así en la primera ciudad europea en albergar esta cita que se celebrará durante tres días en dos escenarios distintos y que traerá a grupos latinoamericanos como Andrés Calamaro, Wos, Skay y Los Fakires, León Gieco, Januse de los Ratones, Paranoicos y Louta; así como artistas reconocidos del pop-rock español como Amaral, Fangoria o la fuengiroleña Anne B Sweet, del 30 de julio al 1 de agosto.

La cita para los más nostálgicos tendrá lugar el 7 de agosto con la llegada del festival Bakc to 90’s y las canciones míticas de aquella época. Al día siguiente, el 8 de agosto, el indie llegará a todos los rincones de Fuengirola. Tras el éxito de las actuaciones de Vetusta Morla o Izal en pasadas ediciones, la ciudad da un paso más en su apuesta por este género con la creación del Festival Luna Sur. Los artistas del cartel, sin embargo, se desvelarán a partir del próximo 3 de diciembre.

El 22 de agosto los muros del castillo Sohail temblarán con la música de los artistas top de rap, mestizaje y flamenco fusión dentro del festival Pirata Rock. De momento solo están confirmadas las actuaciones de Miki Núñez y Kaze. Y entre las últimas confirmaciones destaca también el festival de música electrónica Ultra Beach Costa del Sol, que cuenta con eventos en los cinco continentes y que ha llegado hasta las playas más exóticas del mundo, entre ellas Bali, dispuesto a conquistar la Costa del Sol. En Europa solo se celebra en Croacia.

“Nadie podía decirnos hace cuatro años que en tan breve periodo de tiempo estaríamos en Madrid presentando un recinto único del que estamos muy orgullosos y un evento en mayúsculas con artistas de nivel internacional”, apuntó la alcaldesa, Ana Mula, durante la presentación del festival en Madrid, donde también se dio a conocer las novedades tecnológicas del evento, que contará con su propia aplicación móvil.