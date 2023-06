Red Festival, una apuesta de La Térmica por la música y la solidaridad

La Térmica comienza la temporada de verano con el anuncio del nuevo Red Festival: un evento que tendrá lugar el 14 y 15 de julio y que estará marcado por la apuesta de la institución a la música joven y por la solidaridad. Todo el dinero recaudado durante esos dos días irá destinado a la investigación contra el cáncer de mama que lleva a cabo el proyecto Biopsia Líquida del Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (Cimes-Fguma), dirigido por el doctor Emilio Alba, que aclaraba: "Toca agradecer el hecho de que una cosa tan bonita, lúdica y agradable como es comenzar el verano con un festival de música de este tipo, vaya a soportar en parte la investigación del cáncer: una enfermedad que prácticamente no hay nadie que no haya tenido contacto con ella en gente cercana y que causa mucho sufrimiento. Por ello, muchas gracias por hacer que esta explosión de alegría vaya a intentar mejorar una parte de la vida que ya no es tan agradable pero que con la ayuda de todo seguro que seremos capaces de mejorar un poco".

En la presentación del evento y el cartel, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, ha recalcado que la intención del festival pasa por hacer que la cultura que se presente en este espacio sea accesible y cree vínculos, como ya ha logrado en otras tantas ocasiones: "Red Festival se configura como un festival de música de la Diputación de Málaga, de La Térmica, que sigue la estela de los Red Friday y toma el relevo de actividades como Musas en el Jardín, de la experiencia de compartir y vivir la cultura a través de la música”.

El cartel mezcla estilos contemporáneos que oscilan entre el trap, el sad trap y otros sonidos urbanos que se descubrirán sobre el escenario de La Térmica bajo nombres como Carlangas, Juan Sueiro, La vida de Jaime, Peinetta, Rocío Saiz, Rojuu, Quirkyoddgirl, Soledad Vélez, y Mueveloreina, que ha expresado su gratitud e ilusión: "Creo que este tipo de propuestas culturales que aúnan diferentes edades es algo muy interesante y positivo para una ciudad. Me encanta estar aquí y formar parte del cartel". Ante tal expectativa, La Térmica y Grupo Mundo en colaboración con Cervezas Alhambra y Cimes-Fguma arrancan la cuenta atrás para la celebración de su primer Red Festival, cuyas entradas ya se pueden adquirir en la web de La Térmica y tienen un coste de 17,50 euros.