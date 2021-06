Rozalén abre este viernes en Málaga "la gira que más hemos deseado en nuestra vida"

La cantautora y compositora María Rozalén afirmó que la gira de presentación de El árbol y el bosque que inicia este viernes en el Auditorio Municipal de Málaga a las 22:00 es la que tanto ella como su equipo "más hemos deseado en nuestra vida". Tras concluir el último ensayo de su concierto en Albacete, donde estuvo arropada por sus padres y amigos y familiares, antes de trasladarse a Málaga, Rozalén apuntó que "siempre hemos valorado mucho nuestro trabajo, pero ya sabemos que cuando no se tiene siempre se valora más y han sido meses muy duros".

La artista subrayó que "lo que más disfruto es subirme a un escenario" y ha reconocido tener "muchas ganas" de mostrar el disco que ha hecho, "que creo que es muy terapéutico" y del que ha detallado que "creo que es el más difícil que he hecho nunca, pero da como muchas ganas de vivir". Consideró igualmente que estamos en un momento en el que "la gente necesita de música, de emocionarse y hasta de bailar, aunque tenga que ser en la silla de momento" y abogó por la "cultura segura" destacando que los conciertos "son en sitios abiertos o si son cerrados, muy grandes y con muchas distancias de seguridad, con mascarillas hasta que nos digan".

A su juicio, "es momento de apostar por el proyecto", aunque reconoció que hay algo más de "miedo" al comprar las entradas y se adquieren "más cerca de la fecha del concierto". Pese a todo, ha dicho que "se ve la luz" y ha agradecido poder salir de gira por ella y por las 24 familias del equipo que trabajan con ella y hacen posible cada uno de los conciertos. En este sentido, se mostró encantada de "poder salir a la carretera" en una gira que comienza en Málaga y que la llevará a otras ciudades como Córdoba, Gijón, Murcia, Barcelona, Madrid, Alicante o Valencia, con fechas ya cerradas hasta el 18 de diciembre en Zaragoza.

Rozalén, que este año incluso logró un Goya a la mejor canción original con Que no, que no, dijo que a veces piensa "que tengo una temporada regular", pero luego "lo pienso y veo que es injusto decir eso, porque en realidad profesionalmente en este tiempo me han pasado cosas muy bonicas". "Llevo mucho tiempo sin cantar en un escenario, que es lo que me gusta hacer, pero he ganado un Goya y he cantado con compañeros con los que me ha hecho mucha ilusión", manifestó.