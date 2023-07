De la calle al escenario de Sabatic Fest: tres trapers de fama internacional visitan Málaga

Tres artistas internacionales de reconocido prestigio coincidiendo en un mismo día sobre el escenario. La cita es el viernes 7 de julio a las 20:30 en el recinto de Autocines Cesur FP. Los protagonistas son Lit Killah, Kidd Keo y Neo Pistea y tomarán el escenario a partir de las 22:00.

Sobre los artistas

Lit Killah

Este trapero y freestyler argentino aterriza en Málaga después de su actuación en Gijón, y será su última parada en España después de partir hacia Perú y Chile para continuar su gira de verano por Latinoamérica. Quien lo conoce sabe que destaca por su habilidad en el doble-tempo y las métricas. Flexin’ es uno de sus temas más escuchados, producido por el DJ y compositor de fama mundial Bizarrap. Este trapero acumula casi 29 millones de suscriptores en sus redes sociales y más de 1,6 billones de reproducciones en Youtube. En Spotify acumula más de 16 millones de oyentes cada mes.

Kidd Keo

Amante de todo lo urbano y lo relacionado con la calle, Kidd Keo es una estrella fulgurante en pleno ascenso en el panorama del trap internacional, especialmente querido en Sudamérica y Estados Unidos. Sus influencias del trap original de Atlanta y su variable francesa le han hecho merecer el reconocimiento de fanes y expertos. Sus temas Touchdown con Aleman o Dracukeo acumulan más de 100 millones devisualizaciones en su canal de Youtube, que suma 4,73 millones de suscriptores, como los 4 millones de oyentes que registra en Spotify cada mes. Ha colgado en este último año el cartel de completo en todos los conciertos de su gira.

Neo Pistea

Neo Pistea es el contador de historias en clave callejera que el trap necesitaba. Desde los suburbios de Argentina se ha abierto paso a base de talento, logrando el respeto de la escena urbana y trapera primero de Argentina y, después, del mundo. Fiel a su estilo y en constante movimiento, el trapero llega a Málaga con ganas de ofrecer lo mejor de sí mismo a su público. Con más de 3 millones de seguidores y 470 millones de reproducciones en Youtube, hay garantizadas buenas letras y ritmos inolvidables.

Sabatic Fest, una experiencia de ocio

Sabatic Fest ha llegado a Málaga para ofrecer una experiencia de verano completamente diferente al resto de festivales que existen en la provincia y sus alrededores.

No solo ofrece un cartel de artistas diseñado para diferentes públicos y que permite disfrutar de todos los gustos musicales, sino que amplía el horizonte con otras posibilidades para vivir en un espacio diseñado para exprimir al máximo cada momento.

En sus más de 16.000 metros cuadrados se encontrarán no solo los escenarios de los conciertos, sino que se podrá disfrutar de una zona gastronómica con diferentes food truck e, incluso, de un After Party con zona DJ y mucho tiempo para disfrutar bailando hasta las 06 am. Además, en los descansos entre los conciertos se proyectarán sobre la gran pantalla del Autocine las creaciones de diferentes artistas de Art Futura, el festival de Cultura y Creatividad Digital que explora los proyectos y las ideas más importantes surgidas en el panorama internacional del New Media, la Realidad Virtual, el Diseño de Interacción y la Animación Digital.