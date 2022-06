La vuelta de Simply Red, un paseo por tres décadas de éxitos en el Marenostrum Fuengirola

Si en 2016 se confirmó como la primera gran actuación internacional de un Marenostrum Fuengirola que apenas acaba de nacer, Simply Red demostró este pasado domingo, seis años después y en el primer concierto de la gira por España, que su pop soul sigue encendiendo los corazones de todos los fans que se dieron cita en el recinto fuengiroleño para disfrutar de una velada única y que comenzó con el DJ Kique Supermix, encargado de amenizar la espera hasta que Mick Hucknall, vocalista, saltó al escenario.

Mientras toda su banda preparaba su puesta de largo con una música delicada para los oídos, el de Mánchester salió con su característico pelo alborotado y pelirrojo al que acompañó unas gafas de sol que le dieron esa esencia tan única en un escenario. Encendido y comprometido con su público, Hucknall inició su ‘show’ con un ‘Look At You Know’ que puso a bailar a todos los espectadores que se dieron cita en el Castillo de Fuengirola.

Interactuando constantemente con los espectadores, Mick Hucknall demostró que por él no pasan los años y que es capaz de congregar a un público más adulto, fiel desde los 80 y los 90, al más juvenil, que ha podido entender de la importancia de Simply Red gracias a su último trabajo ‘Simply Red Remixed’, en el que 22 de las más icónicas canciones de la banda fueron remasterizadas y que reventaron las plataformas de ‘streaming’.

Temas como ‘Night Nurse’ o ‘It´s Only Love’ mostraron este nuevo camino del grupo británico, que no dejaron tampoco a sus fans sin los archiconocidos ‘hits’ como ‘Stars’ ‘Holding Back The Years’ o ‘Something Got Me Started’, que han llevado a este grupo al reconocimiento internacional con más de 60 millones de copias vendidas en todo el mundo y más de 30 números uno, cifras que lo congregan en el escalón más alto de la industria musical, han detallado desde la organización en un comunicado.

Es de admirar la readaptación Simply Red: ha sido capaz de acercarse al público más juvenil con sus últimos trabajos y gracias a su proyección en redes como Instagram o TikTok, lo que desembocó en una gran cuantía de adolescentes dejándose el alma en cada una de las canciones. Mick Hucknall reservó para el final un cierre de leyenda con los temas ‘Thinking Of You’, ‘Money’ y, sobre todo, con el seísmo musical que provocó un ‘If You Donat Know Me By Now’ que fue la mejor prueba de que ‘Simply Red’ volvió a dejar el listón inalcanzable en Marenostrum Fuengirola.