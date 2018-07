Sting regresa a Málaga para presentar su álbum '44/876' junto a Shaggy

Compositor, cantautor, actor, escritor y activista con 16 Premios Grammy, cuatro Premios Brit, un Globo de Oro y un Emmy; Sting es indiscutiblemente uno de los artistas más distinguidos del mundo. También un músico prolífico e inquieto que nunca ha querido quedarse estancado en sus grandes éxitos. Si el año pasado el británico congregó a unas 8.500 personas en el Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola para escuchar lo nuevo de 57th & 9th, hoy volverá a conquistar al público malagueño del auditorio de La Cantera. Pero esta vez no en solitario. Hasta el festival Starlite el músico ha traído su nuevo álbum 44/876, gestado junto a uno de los genios del reggae, el jamaicano Shaggy.

44/876 es un trabajo de inspiración isleña que resulta un homenaje al amor enraizado que ambos artistas tienen por Jamaica y por la música atemporal. En el mismo, los dos músicos exploran el género del reggae y sus trascendentales ritmos con canciones como Don't make me wait.

Lo que iba a ser un solo tema conjunto terminó siendo un disco completo de producción cuidada y temas veraniegos que salió el pasado mes de abril a la venta. Se trata de un trabajo que oscila entre el hip-hop, el rap y el reggae, con un aire de modernismo que lo sitúa entre las grandes novedades de este año. Pero no es de extrañar esta alianza intercultural, ya que una de las mayores influencias de The Police fue la música rasta. Morning is coming, If you can't find love o Gotta get back my baby, son algunos de los temas más destacados del disco.