Suspenden el concierto Omar Montes en el Marenostrum Fuengirola por negarse a llevar mascarilla en un acto previo

El concierto que Omar Montes iba a ofrecer este domingo en el festival Marenostrum de Fuengirola ha sido suspendido por la organización después de que el artista y sus acompañantes ignoraran la petición de que usaran la mascarilla durante un acto.

Los hechos han ocurrido durante la entrega de un donativo por parte de Omar Montes al Banco de Alimentos, cuando "el artista y sus acompañantes fueron advertidos sobre la necesidad de usar la mascarilla obligatoria, advertencia que ignoraron", ha informado la organización en un comunicado.

Ante esta "actitud incívica" y el "perjudicial ejemplo que para todos supone", los organizadores han considerado que era su "obligación moral" suspender el concierto programado para esta noche.

Han asegurado que "lamentan" la medida, "principalmente por todos los seguidores del artista, que no podrán disfrutar de su música en directo", pero creen que "no se puede ser tibio con estas cuestiones ni tolerante con actitudes que perjudican a todos".

También ha subrayado que su "principal prioridad" es "la seguridad de la población y de los asistentes" a sus eventos, pero "no solo debe darse en el recinto, sino que debe extenderse también fuera del mismo".

"Nuestro compromiso con la música en vivo es indudable, pero no mayor que el que tenemos con la salud de todos", han señalado los organizadores, que han añadido que "es preciso actuar de manera responsable, en estos días más que nunca, ya que el peligro de contagios no ha desaparecido, ni lo hará si no se atienden las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

Asimismo, han recordado que "evitar los posibles rebrotes es una responsabilidad que recae sobre todos, como sociedad y como individuos, independientemente de quiénes seamos, pero aquellos cuya visibilidad pública tiene un mayor alcance" soportan "además la carga de ser un ejemplo", y deben "actuar de manera intachable".

La devolución de las entradas se realizará íntegramente y de manera automática durante este domingo, según los organizadores, que han afirmado que "la música seguirá sonando en el Marenostrum Fuengirola durante todo el verano, y lo hará siempre con las mayores garantías sanitarias para músicos, trabajadores y público".