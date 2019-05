La Térmica celebra un encuentro sobre ajedrez y género con Damaris Abarca

La Térmica celebra este martes un encuentro sobre ajedrez y género con Damaris Abarca, ajedrecista y filósofa chilena que se enfrentará a 20 tableros simultáneamente, después de ofrecer un coloquio abierto al público en este centro cultural.

Esta actividad se celebra en el marco del ciclo 'La Térmica Ajedrez', patrocinado por Unicaja Banco, y tendrá lugar a partir de las 17.00 horas con la conferencia 'Jaque en femenino' de Abarca, y representando a la asociación Ajedrez Social de Andalucía y su programa de inclusión social 'Ajedrez e igualdad', en marcha desde 2014 en el barrio Palma-Palmilla de Málaga.

La actividad incluye además la exhibición de partidas simultáneas en la que la invitada se enfrentará a una veintena de tableros de forma simultánea, a partir de las 18.15 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

En esta ocasión la partida se juega en el terreno de la cuestión de género de la mano de Abarca, cofundadora de la Asociación Femenina de Ajedrecistas Chilenas y de la ONG Mañke Sayen (en mapudungun, idioma mapuche, Mañke Sayen hace alusión a una "mujer de carácter inquebrantable y de gran corazón").

Damaris Abarca es integrante de la Commission for Women's Chess de la FIDE (Comisión para el Ajedrez Femenino de la Federación Internacional de Ajedrez) y es presidenta de la Federación Chilena de Ajedrez, donde impulsará por primera vez la creación de una Comisión de Género. Recientemente fue reconocida como asesora experta consultiva en materia de ajedrez y género dentro del programa de ajedrez educativo andaluz aulaDjaque

Es campeona chilena juvenil (en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18), campeona nacional; ha participado en cinco Olimpiadas Mundiales de manera consecutiva y, además, es maestra femenina de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).