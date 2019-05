La Térmica acogerá la primera exposición de Banksy en Málaga

Órdago de altura a la oferta expositiva de la capital malagueña: desde el 24 de mayo y hasta el 15 de septiembre, La Térmica acogerá la muestra Banksy. The art of protest, la primera muestra sobre el reputado artista británico de arte urbano, de identidad desconocida, que se organiza en Málaga. Distribuida en varios ámbitos temáticos, la exposición reúne más de 40 creaciones que incluyen obras originales, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías. Las piezas, procedentes de colecciones privadas internacionales, se exhiben en España por primera vez, según confirmaron fuentes de La Térmica. Entre las obras más reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía original de la serie Niña con globo, similar a la recientemente destruida por el propio artista en una acción sin precedente en Sotheby’s, la casa de subastas de Londres.

Banksy. The art of protest es una producción de IQ Art Management y Sold Out, también responsables de la muestra Banksy. Genius or Vandal?, visitada por más de 600.000 personas en Moscú, San Petersburgo y Madrid. En palabras de Alexander Nachkebiya, comisario de la exposición: “Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley. Queremos que cada visitante de esta exposición pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy: ¿un genio o un gamberro?, ¿un artista o un empresario?, ¿un provocador o un rebelde? Nuestra exposición pretende mostrar la profundidad del talento de Banksy, sus múltiples capas y dimensiones para que sean los propios visitantes quienes piensen y decidan”.

Eso sí, por una vez el carácter gratuito de las actividades de La Térmica tendrá una excepción: para disfrutar la exposición de Banksy habrá que hacerse antes con las entradas, que podrán adquirirse ya desde este jueves 16 a las 12:00. La afluencia, en todo caso, se prevé bien álgida en esta otra Málaga de los museos.