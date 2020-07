Un Terral de Málaga para decir adiós con música al extraño verano

La actividad musical del Teatro Cervantes de Málaga se reanudará a partir de septiembre con el ciclo Terral de Málaga, una ventana al flamenco, el jazz, el pop, el rock, las músicas urbanas o la lírica facturados en la Costa del Sol que incluye actuaciones de Dry Martina, La Lupi, Daniel Casares, Ernesto Aurignac y Berna Perles con Rubén Fernández. Este miércoles salen a la venta las entradas para este ciclo, que forma parte del proyecto Cultura ReActiva y cuenta en total con 16 citas en el primer escenario de la ciudad desde el 8 de septiembre, con una gala de Los Tres Tenores, hasta el 4 de noviembre, con un concierto del guitarrista esteponero Daniel Casares. El precio único es de 12 euros cada actuación. El combo flamenco Cambera, el Alicia Tamariz Sextet, la banda de rock Jarrillo Lata, la cantante urbana Julia Martín, la vocalista de jazz Ana Cisneros, un trío lírico formado por Antonio Torres, Lucía Millán y Liliana Mestizo, la compañía de danza de Luisa Palicio, Suzette & More, The Beatles Songbook y el sexteto de jazz Anachronic completan el cartel de Terral de Málaga.

Con esta propuesta, el Cervantes retornará a su programación musical y de danza tras el parón debido a la crisis sanitaria por el coronavirus y una vez se produzca su reapertura en agosto con el Festival de Málaga y la gala de los MAX prevista para el 7 de septiembre. La concejal de Cultura del Ayuntamiento, Noelia Losada, y el director-gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, presentaron este miércoles la programación de Terral de Málaga.

El Terral de Málaga, despega el martes 8 de septiembre con un clásico de Teatro Lírico Andaluz, Los tres tenores, con Luis Pacetti, Pablo Prados y Juan Carlos Barona sobre las tablas, a quienes sucederá al día siguiente el cuarteto de la vocalista Ana Cisneros en un repaso a standars del jazz y de música brasileña (miércoles 9 de septiembre). La segunda cita con la lírica volverá a subir a las tablas en las que convenció en la pasada Temporada Lírica a la emergente soprano Berna Perles, que abordará un repertorio de zarzuela, copla y canción con el soporte de Rubén Fernández Aguirre al piano (domingo 13 de septiembre).

La semana siguiente comienza con jazz. El lunes 14 la vocalista Alicia Tamariz presentará en formato sexteto su disco Aletheia, y el martes 15 llegará el cruce de caminos entre clásica, pop y jazz de The Beatles Songbook, ensemble instrumental con el vibrafonista Javier Navas, el pianista José Carra y un cuarteto de cuerda para repasar el cancionero de los cuatro de Liverpool. Una de las gemas de las músicas urbanas de la ciudad, Julia Martín, tomará el relevo el sábado 19 con Loop trip, concierto en el que repasará su primer álbum y avanzará nuevos temas. Pop, R&B y hip-hop a los que seguirán las romanzas, dúos y tercetos de los títulos más populares de nuestros géneros grande y chico que forman el repertorio de 'Un manojo de zarzuela', con el barítono Antonio Torres, la soprano Lucía Millán y la mezzo Liliana Mestizo (domingo 20). El día siguiente, nuevo viraje a la música de raíz afroamericana con Anachronic, sexteto de jazz tradicional, blues y swing conducido por la voz de Ana Villalba en el espectáculo Swingin' the classics (lunes 21).

El viernes 25 de septiembre vuelve a derramar su elegancia en el Cervantes Laura Insausti en el décimo aniversario de su banda, Dry Martina, en una ración de calypso, mambo, jazz y swing que anticipará un fin de mes de flamenco, jazz clásico y soul. El lunes 28, la compañía de Luisa Palicio, con Alejandro Rodríguez junto a ella al baile y Javier Rivera y Ana Gómez al cante, exhibirá su Tempus. El martes 29, el prolífico saxofonista Ernesto Aurignac, uno de los jazzistas más completos de la ciudad, homenajeará a Charlie Parker con el apoyo del pianista Moisés P. Sánchez, y el miércoles 30 recogerá el testigo el rhythm and blues, funk y rock de Suzette & More, nueva formación de esta vocalista neoyorkina afincada en Málaga desde hace años, que traerá Beat of love.

Octubre comienza con baile flamenco de primer nivel nacional. La Lupi, estrella consolidada en su campo y habitual en las programaciones del Teatro Cervantes, regresa a su escenario fetiche para moverse al compás de Épicus, acompañada por el cante de Alfredo Tejada y Miguel Ortega (sábado 3). Después de esta bailaora malagueña, nueva velada flamenca con el cante y el baile de Cambera. El combo dirigido por el guitarrista Rubén Portillo estrena su espectáculo Piedra y camino el domingo 4.

Las dos últimas convocatorias de Terral de Málaga, ya en noviembre, se acercan a dos figuras del mestizaje y de la guitarra flamenca, respectivamente. El martes 3, se abren las puertas del Cervantes para el concierto de Jarrillo Lata, una de las bandas más relevantes de la actualidad en la fusión entre rock, funk, reggae y flamenco. Y el miércoles 4 cierra el cartel Daniel Casares. El instrumentista de Estepona, otro habitual en las programaciones del coliseo malagueño, presentará su octavo trabajo, Guitarrísimo.