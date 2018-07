Y The Offspring conquistó el Weekend

La banda estadounidense The Offspring conquistó en la noche del jueves el escenario principal del Weekend Beach Festival de Torre del Mar con un repertorio repleto de éxitos del punk rock, en la que fue la única actuación de los californianos este año en España. El grupo liderado por Dexter Holland no pisaba suelo español desde su presencia en julio de 2017 en el Tsunami de Gijón y cumplió con las expectativas que generó cuando fue anunciado como uno de los cabezas de cartel del festival malagueño, que llega hoy a su fin

Los integrantes de The Offspring salieron al escenario vestidos de negro pasadas las 23:30 y protagonizaron un potente directo, con el que demostraron que el éxito del punk no se quedó en los años noventa, sino que sigue arrastrando a un gran número de fieles bien entrado el siglo XXI.

El punto álgido llegó con 'Pretty fly (for a white guy)' y 'The kids aren't alright'

Buena parte de los más de 35.000 abonados al festival se acercaron hasta el escenario principal para saltar y bailar con temas míticos como Americana, con el que abrieron su concierto, Original prankster, Bad habit o Hit that. La tercera canción fue Come out and play y sus primeros acordes fueron suficientes para generar entre el público un pogo, el tradicional baile que acompaña al punk caracterizado por empujones y saltos bruscos, y que ya acompañó durante toda la velada las diferentes interpretaciones.

En su presentación, Holland mantuvo un diálogo con Noodles, el guitarrista principal de la banda. Ambos afirmaron que era su primera vez en Málaga y que les parecía "muy bonita".Uno de los momentos más esperados de la noche fue la interpretación de Why don't you get a job, single de su disco Americana de 1998, que fue coreado por los asistentes. El público siguió entregado ante la tormenta de decibelios, que tuvo un punto álgido cuando los californianos encadenaron Pretty fly (for a white guy) y The kids aren't alright. Fue un espectáculo de poco más de una hora repleto de intensidad, que The Offspring cerró en los bises con You're gonna go far, kid y su popular tema Self esteem, de su aclamado disco Smash de 1994, el álbum bajo sello independiente más vendido de la historia. El relevo en el escenario lo cogieron los británicos The Toy Dolls, que enarbolaron también la bandera del punk rock más divertido de los ochenta.

El Weekend Beach Festival cerrará así hoy su quinta edición con un cartel que incluye en sus cuatro escenarios las actuaciones de Bunbury, Neuman, The Grooves, Dorian, Celtas Cortos, Avalanch, Nach, Asian Dub Foundation, Eskorzo, SFDK, Sub Focus, Cuartero y Jimmy Cliff, entre otros grupos y artistas.