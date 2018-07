"Todas las mujeres tienen algo de Morticia"

El teatro abre sus puertas. Las sillas con ese terciopelo azul acarician al espectador. Todo está en penumbra, tan solo iluminado por las cobrizas luces que traspasan los cuerpos huecos de los esqueletos que reposan sobre las lápidas en el escenario. Tan cerca que forman parte de las butacas. Otros compañeros esqueléticos reposan en los palcos, despreocupados, simulando estar dormidos. La enorme cortina con luces moradas que separa el espectador de la fantasía.

Se alza la cortina y dejan ver un único número musical. Aparece La Familia Addams al completo en un mar de nubes. Todo estalla en colores, canciones. Una soltura que lucen con el orgullo digno del apellido Addams. Divertido, atrapador.

Pero detrás de Morticia y Gómez se encuentran personas reales, Carmen Conesa y Xavi Mira, quienes han interpretado a los dos pilares de los Addams durante meses. "Es un reto, nunca mejor dicho, ceñirse a ese corsé, y determinar los movimientos de este personaje representativo" confiesa Carmen Conesa. "El personaje es una mujer muy seria, aunque en el fondo es una juguetona, pero en el fondo esa seriedad es un trabajo para mi." Xavi Mira, Gómez, tiene sentimientos parecidos, dado "que sea tan icónico y que lo hayan representados actores de la talla de Raul Juliá es un reto importante pero también una oportunidad para poder jugar y ofrecer tu versión, y eso es una maravilla."

Estos dos personajes seducen con solo verlos. Su carisma, su personalidad. Pero un actor es humano y adaptarse a otro hace que al final pongan "mucho de nosotros mismos", como dice el actor. "Creo que todas las mujeres, todas, tienen algo de Morticia. De esa Morticia que tiene unos principios de la verdad y esa rigidez de carácter pero a la vez una mujer pasional en su intimidad y muy sexual", admite Carmen.

La obra, familiar pero no infantil, tiene multitud de canciones que tienen que interpretar en riguroso directo. Gómez y Morticia coinciden en sus gustos. A ambos les gusta sus solos musicales. "Toda la función tiene escenas brillantes, y las disfruto muchísimo. Quizás el número que tiene ella, La Muerte acecha (Death is araund the corner) es un número para Morticia de lucimiento". Para Xavi uno de sus números predilectos es Al sofá, uno de los últimos temas. "Desvela un poco la angustia que sufre el personaje desde el punto de vista de Gómez. Es un momento crítico, de mucho conflicto." Sin embargo, no sólo se luce como cantante y actor, también mira por el público. "La escena hace avanzar la historia, y eso como espectador se agradece mucho."

La Familia Addams al completo, incluyendo los ancestros y Cosa, la mano, estarán hasta el 5 de agosto con pases programados de martes a domingo (dobles funciones los viernes y sábados). En total realizarán 31 funciones del musical de Broadway. Los precios rondan entre 18 y 60 euros, sin contar los descuentos que se realizan con la muestra en taquilla con la Tarjeta Joven, jubilados, asociaciones y colegios.