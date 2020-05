La Trinchera ofrece un concierto este sábado de bandas malagueñas en 'streaming'

Este sábado, 23 de mayo, a partir de las 23:30 y como respuesta a la crisis sanitaria que mantiene cerradas las salas de conciertos, se emitirá el primer concierto en abierto para todo el mundo y en streaming desde La Trinchera. El cartel para esta cita tan especial que organiza la sala malagueña estará encabezado por Little Pepe al que acompañarán artistas de la escena underground de Málaga como Capaz y Gordo Master, a quienes se unirán el grupo local The Gratis y Ale Granizo (batería de bandas como Jammin’ Dose, Dr. No o Modermain). Además, Malaka Youth Band actuará como banda base en esta noche tan especial para la escena musical malagueña.

"Ante la crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos el equipo de La Trinchera ha seguido trabajando para acercar los conciertos que se realizaban habitualmente en la sala a todo el mundo. Es por ello que hemos desarrollado, junto a la empresa tecnológica eStreamio, una plataforma propia de emisión de conciertos en streaming a través de la web salatrinchera.com", según informaron desde la sala. Para poder disfrutar de este concierto en directo solo será necesario realizar un pequeño registro ya disponible en salatrinchera.com

Little Pepe regresará a la sala tras ser uno de los últimos sold out en el periodo previo a la pandemia con su último trabajo, El Real One Love. Capaz volverá a subirse al escenario del Refugio Sonoro tras más de un año de aquel concierto en el que también colgó el cartel de No hay billetes en lo que fue la presentación de 20 Golpes. Por su parte, Gordo Master repasará los temas más representativos y característicos de su discografía. Ale Granizo presentará su primer single en solitario, Llega el calor, y The Gratis amenizarán la noche con algunos de los temas que llevan compartiendo por toda la geografía malagueña en los últimos años.