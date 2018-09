Vargas Llosa: "Me siento orgulloso de formar parte de Málaga"

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa afirmó ayer que se siente "profundamente agradecido y conmovido" por recibir la Medalla de la Academia de San Telmo y también una mención honorífica por parte del Ayuntamiento de Málaga. Además, durante el acto elogió la ciudad, cuya transformación calificó de "prodigiosa", destacando que haya tenido como protagonista de ese cambio a la cultura. "Me siento muy orgulloso a través de ellas [de esas distinciones] de ser parte de esta ciudad, como un malagueño más", insistiendo en su "transformación" y en la importancia que ha dado a la cultura.

En su intervención, el escritor se mostró "profundamente agradecido" por estas distinciones recibidas en "esta bella ciudad", a la que, dijo, "desde hace unos 25 años visito todos los veranos y a la que he visto transformarse en este cuarto de siglo de una manera realmente extraordinaria", añadiendo que "deben estar muy orgullosos los malagueños y las autoridades". Aseguró el novelista que la transformación de Málaga "es realmente prodigiosa", y dejó claro que "es un adjetivo que no exagera para nada la realidad". "La ciudad ha crecido, es más bella de lo que era; a su paisaje natural tan atractivo se ha añadido un paisaje urbano, elegante, funcional... y además la actitud con que recibe Málaga a sus visitantes hacen que se sientan en su casa desde el primer momento", afirmó. No obstante, indicó que el aspecto que "más hay que elogiar en esta extraordinaria transformación" de la ciudad es que ha sido una "protagonista central la cultura",con lo que "no es exagerado" llamarla "la ciudad de los museos".

"Todo ello es un ejemplo para este país, para este mundo contemporáneo en el que muchas veces la modernización prescinde de la cultura como si se tratara de algo perfectamente prescindible", añadió Vargas Llosa, quien hizo hincapié en que "no es así: nosotros sabemos que la cultura es un elemento esencial en la vida de las personas, en la vida que quiere renovarse, enriquecerse, y ser cada día más libre y más humana", explicó. A juicio de Vargas Llosa, "todo eso lo ha vivido Málaga, lo han hecho realidad los malagueños y nada puede ser más emocionante y conmovedor que estar vinculado a esta ciudad desde adentro, desde muy cerca", indicó el autor, antes de agradecer de nuevo los reconocimientos recibidos que "tan generosamente" le brindaron ayer.

Por otro lado, el Premio Nobel hizo referencia a su oficio al advertir que escribir es "una vocación extraordinaria, exaltante, que enriquece muchísimo la vida", pero "también significa aislamiento, dificultad, desmoralizaciones temporales... y sobre todo pasar grandes periodos en soledad", explicó, añadiendo que, en esos momentos, "todos los escritores sentimos la necesidad de un apoyo, una ayuda, un estímulo que nos permita enfrentar las dificultades del trabajo de escribir". Así, indicó que a diferencia de otros artistas, los escritores "no saben qué va a ocurrir con aquello que escriben una vez que llegue impreso al público".