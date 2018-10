"Youtube fomenta la literatura entre los jóvenes además del entretenimiento"

Andrea Izquierdo, o como la conocen sus seguidores, Andreo Rowling, tiene 23 años y compagina su labor de escritora, con la universidad y sus críticas literarias en Youtube. Ella es una de los booktobers, creadores de contenido en la Red que se dedican a la literatura; y sus seguidores, mayoritariamente jóvenes, esperan semanalmente las reseñas de libros. La autora acaba de publicar su cuarta novela, Mi otra mitad.

-Tres años subiendo contenido a Youtube. ¿Su canal empezó siendo sólo de literatura?

-Al principio hacía un poco de todo, aunque principalmente era de literatura. Lo que pasa es que también coincidió con que me fui de viaje, buscaba mercadillos por Zaragoza… Un poco de todo, pero sobre todo era de libros.

-¿Su sobrenombre se debe a la autora de Harry Potter?

-El nombre Andreo se debe a que en mi grupo de amigas nos llamábamos quitándonos la última letra y añadiendo una o. Andreo, Cristino... Como te puedes imaginar, Ana no salió muy bien parada [risas], pero se quedó la broma. Rowling era por J. K. Rowling. Al final se quedó así el nombre, una mezcla de las dos cosas.

-¿Cuál es su procedimiento a la hora de realizar una crítica literaria en su canal?

-Yo lo hago desde el punto de vista de una persona que no tiene ningún tipo de estudios especializados en filología o literatura, sino que simplemente se acerca a la literatura por diversión. Es algo que me gusta aclarar porque ha habido jaleo con ese tema. Yo lo hago porque me gusta. Leo un libro y, sea en formato de reseña o wrap up (es decir, pequeñas reseñas de varios libros en un sólo vídeo), voy formando una opinión y tomo alguna nota para que no se me olvide y luego lo plasmo en un vídeo. Siempre doy mi opinión cien por cien real, no lo hago para quedar bien con las editoriales. En plan "si hablo bien de este libro seguro que me mandan más", no. Eso también es importante.

-¿Las reseñas, con o sin spoilers?

-¡No, sin spoilers! Es muy importante. Si los incluimos siempre avisamos. Hay libros muy famosos de los que la gente habla con spoilers. Aún así, hay que avisarlo.

--¿Su comunidad lectora (audiencia) es juvenil o hay variedad?

-Sobre todo es juvenil, a partir de los 13 y hasta los 30 años.

-¿Y, al final, se ve leyendo lo que demanda su audiencia o lo que quiere usted?

-Siempre he leído lo que he querido y lo que me ha apetecido. Sí que es cierto que en ocasiones pido recomendaciones a la gente que me sigue porque suelen tener los mismos gustos que yo. Algunas de sus recomendaciones me han gustado muchísimo. Es la idea de la comunidad, que entre todos nos recomendemos.

-¿Cree que existe el clickbait en la comunidad de Booktube?

-Sí, claro, pero no está tan cebado como en otras comunidades. Es un clickbait real. A veces pongo como título "¡Me han encantado todos!", y es real.

-¿Hay presión en el mundo de Booktube por parte de las editoriales?

- Creo que no. Por lo menos en mi caso y el de mis compañeros hacemos lo que nos ha apetecido. Las editoriales mandan libros, sí. Aunque para mí la idea es la siguiente: si yo he solicitado un libro lo voy a sacar. Aquellos que me los han enviado sin pedirlo, debido a que tienen una lista de distribución, no estoy obligada a leerlos, pese a que intento leerlos todos.

-¿Quería usted publicar algún libro antes de Youtube?

-Sí, de hecho tenía escritos varios desde antes. Otoño en Londres, la primera novela que publiqué, era una idea que tenía desde hace mucho tiempo. Me gusta la escritura, desde siempre. Por eso empecé el canal, porque me gustaba hablar de libros, aparte de escribir.

-¿Y cuál le supuso mayor reto escribir?

-El último, Mi otra mitad. Lo trabajé más, puse mucho de mí en él. Es, nunca mejor dicho, mi otra mitad.

-¿Cree usted que se fomenta la lectura en Youtube o es mero entretenimiento?

-Es las dos cosas. Conozco seguidores que han leído varios libros a raíz de empezar a parte de mis recomendaciones. A veces tienes un mal día, ves un vídeo y te sientes mejor. Todo cuenta.

-¿Qué crítica haría de sí misma como lectora que mantiene un canal de literatura en Youtube?

-Pues que casi siempre hablo sobre el mismo tipo de libros, ¡pero es que son los libros que me gustan! Me gustaría tener más tiempo para leer otros géneros, como la novela histórica y los clásicos, aunque me cueste más.

-Parece que existe un cierto prejuicio acerca de la calidad de los libros juveniles o al considerar que están hechos sólo por y para adolescentes. ¿Qué opina al respecto?

-Considerar que los libros juveniles son novelas de peor calidad es un error. De hecho, suelen ser historias con mucho fundamento y que contienen temas que inquietan a los jóvenes. Hay novelas dirigidas al público juvenil que han resultado ser un éxito para todo tipo de lectores. Por ejemplo, sin ir más lejos, La lección de August, un libro que yo siempre recomiendo y que debería ser de lectura obligatoria en los colegios y las familias.