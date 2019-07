Un malagueño con sangre cubana, o al menos eso demuestra con su música. Zenet se encuentra de gira presentando su trabajo La guapería, un repaso por la música cubana, con la que agotó entradas en el Cervantes el pasado junio y ahora vuelve a Málaga el 2 de agosto en un formato más reducido. Mientras, se prepara para ir a La Habana a recoger el premio Internacional Cubadisco al mejor álbum extranjero basado en repertorio latino.

–¿Puede hablarse de usted como un músico entre Málaga y La Habana?

–Ahora mismo se puede decir que sí, es una ciudad con la que estoy especialmente relacionado este año. Aunque me puedes pillar en otra etapa de mi vida entre México y Madrid o Nueva York, por ejemplo.

"Málaga es una ciudad llena de cultura y un mosaico de influencias que salen del Mediterráneo"

–¿Cómo acaba un malagueño cantando boleros y haciendo música cubana?

–Es muy fácil, cualquiera que viva en Málaga se dará cuenta. Es una ciudad llena de influencias que salen del Mediterráneo, es una ciudad de cultura y un mosaico de influencias. En cualquier ciudad de mar ocurre. El flamenco es un buen ejemplo de esa vocación viajera de cualquier música, más allá de las ideas políticas o las fronteras que hay dibujadas en un papel. Vimos nacer el flamenco blues cuando los ortodoxos decían que eso era imposible, ¿cómo no vamos a escuchar un bolero malagueño, tío?

–La gira de La guapería tiene muchos conciertos con entradas agotadas. ¿Cómo la lleva?

–La gira va maravillosamente bien, oye también hay que ser sincero y decir que en algunos lugares no cuelgo el cartel de entradas, pero casi [ríe]. Tengo unos amigos que quiero muchísimo por toda España. Este año me ofrecieron hacer los conciertos Live The Roof , que son actuaciones en pequeño formato en tejados con encanto, como yo les llamo, pero que son terrazas de hoteles, restaurantes y otros lugares.

–¿Qué tiene de especial ese pequeño formato de concierto?

–Son conciertos que hacemos solo con guitarra y voz, que nada tiene que ver con las actuaciones que hacemos en lugares como el Cervantes con diez u once músicos. Este formato pequeño a mí me recuerda mucho al momento de estar componiendo en el sofá de casa donde suena todo tan limpio y desnudo.

–¿Qué es la guapería cubana?

–Los cubanos siempre le dan dos acepciones a la guapería. Una mala que sería el chulo de la calle que puede ser peligrosa y otra buena que es mirar a la gente con guapería, que no es ser presumido ni chulo, es mirar a la vida con una belleza interior, sentirte bien contigo y con los demás.

–¿Cómo decide lanzarse con este proyecto homenaje a la música cubana?

–Bueno, mis compañeros cubanos con los que llevo tocando hace años me decían que había mucha guapería en mi forma de cantar, que parece que tengo genética cubana y era una especie de compromiso que tenía que cumplir.

–Habla de músicos como Manuel Machado o Pepe Rivero que tocan con grandes internacionales.

–Exacto, esta semana han tocado conmigo en Madrid, pero vienen de estar con Paquito D’ Rivera en París. Es una auténtica suerte contar con ellos.

–¿Cómo es esa unión entre Cuba y España que crean con La guapería?

–Los cubanos y los españoles somos como hermanos, yo me siento con ellos como si fueran malagueños. Si ellos estuvieran ahora mismo contigo y conmigo tomando unos pescaitos fritos te darías cuenta de lo fácil que es la relación con ellos. Te sientes en familia y por eso ha sido fácil trabajar y crear música con ellos.

"Todo vale, todo es tu mochila, todo es tu cultura, hasta el reguetón. Uno digiere todo y luego escupe otra cosa, lo importante es la creatividad de la mente que lo traga"

–¿Algún disco o artista que haya sido una especial fuente de inspiración en su carrera?

–Todos los grandes, desde los cantautores sudamericanos y españoles como Silvio Rodríguez y Serrat o cualquiera de los grandes músicos que escuchaba de muy pequeño, también del mundo anglosajón como los Beatles o AC/DC. Todo vale, todo es tu mochila, todo es tu cultura. Hasta el reguetón, no hay que decir que no a nada, porque todo entra, uno lo digiere y escupe otra cosa diferente, lo importante es la creatividad de la mente que lo traga.

¿Qué es mejor un puro cubano o un espeto malagueño?

–Un espeto malagueño, sin duda. Por varios motivos: el primero, dejé de fumar hace un año y cuando fumaba no me gustaba el olor del puro y para continuar donde se ponga un espeto malagueño que se quite todo los demás.

–Ha colaborado con diversos artistas, ¿cómo son esas ‘buenas compañías’ como llama?

–Son colaboraciones muy enriquecedoras porque sales de tu mundo sonoro para meterte en el de los demás y eso siempre te obliga a entender al otro. Es muy bonito porque siempre enriquece compartir música con alguien que admiras.

–¿Está pensando ya en proyectos futuros?

–Sí, siempre estoy trabajando con tres ideas a la vez, una coge fuerza y las otras quedan en espera. De momento, estoy preparando mi visita a La Habana en septiembre para recoger el premio Cubadisco y aprovechar para dar el salto a México y presentar La guapería. Y cuando vuelva en octubre se estrena la serie Hache en la que soy el pianista de un local con Adriana Ugarte y Javi Rey, él es el mafioso. Atentos todos que después del baño llega Zenet.