La acuarelista Blanca Álvarez muestra su obra más malagueña

Dice que la luz de Málaga tiene algo especial y cuando se combina con el mar el resultado es magnífico. La Galería de Arte Benedito acoge desde el 6 hasta el 26 de septiembre una exposición de acuarelas de la artista malagueña Blanca Álvarez. La muestra está compuesta por 30 obras de las que más de la mitad están inspiradas en Málaga, concretamente en paisajes marinos, como el balneario de los Baños del Carmen o diferentes vistas de la zona del puerto o el Muelle Uno. Además de Málaga, en la exposición también se pueden ver “otros paisajes marinos como faros de distintas ciudades del mundo o imágenes de viajes”, cuenta la artista.

“Decidí hacer una colección con diferentes vistas del puerto cuando hice un recorrido en barco por toda la bahía. La puesta del sol y la luz me inspiró”. Una de sus obras más especiales es una visión al anochecer de Los Baños del Carmen, obra que fue portada de la prestigiosa revista francesa de arte Pratique des arts. “Para mí fue un sueño cumplido. Desde que empecé a ir a Francia por numerosos festivales de acuarelas, compraba esta revista y me imaginaba salir algún día en ella. Al principio me ofrecieron hacer un artículo y finalmente fue aparecer en la portada. Además, la obra sobre los Baños del Carmen la seleccionaron ellos. Fue una sorpresa muy especial”.

"Muchos proyectos internacionales los he conseguido gracias a redes sociales como Instagram"

La acuarelista tiene más de 117.00 seguidores en Instagram, red que considera una muy buena plataforma para dar visibilidad a su trabajo. “Muchos de los proyectos artísticos a nivel internacional los he conseguido gracias a mi presencia en Instagram”. La artista afirma que muchos de los seguidores de su cuenta son de Rusia, donde le han surgido numerosos proyectos como cursos, exposiciones, o participación en festivales de acuarelas.

Y es que la proyección internacional de Álvarez es indudable. En los próximos meses la artista va a exponer dos obras en una muestra colectiva de Moscú y en noviembre va a participar en un festival de acuarelas en Francia. Este verano participó en la 9ª bienal de la acuarela de Brioude en el Alto Loira (Francia), en la que han participado más de 40 artistas de todo el mundo. También destaca su exposición Art Revolution Taipei de Taiwán donde lleva tres años presentando su pintura.

Blanca Álvarez es vocal de la Asociación de Acuarelistas de Málaga y cuenta en su currículum con más de sesenta premios nacionales. Entre los últimos reconocimientos de este 2019 destacan el Primer Premio en el Certamen de Pintura de Mijas o el segundo premio en el Certamen de Pintura Liceo Francés de Málaga. Además, la artista ha sido impulsora del Primer Encuentro Internacional de Acuarelas de Arvert.