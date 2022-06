Andalucía Big Festival: ya se pueden comprar las entradas de un día y se sabe el orden del cartel

El Andalucía Big Festival, que tendrá lugar en la playa de Sacaba en Málaga capital entre el 8 y el 10 de septiembre, ha puesto este jueves a la venta las entradas diarias para poder acceder a los conciertos.

El precio para cada uno de esos días es de 75 euros (69 euros más 6 de gastos de gestión) para la entrada normal. Si se quiere una entrada diaria VIP, que incluye una serie de beneficios extra como zona de relax o vista del escenario desde una terraza, son 137 euros (125 la entrada y 12 de gastos de gestión).

La organización del festival ya puso hace unas semanas a la venta los abonos para los tres días a un precio total de 137 euros con entrada normal y de 262 euros en zona VIP.

Había expectación por saber cuándo se iban a poder comprar las entradas diarias y, sobre todo, por ver el orden del cartel ya que, aunque es en septiembre y habrá mucha gente de vacaciones, los conciertos son en jueves, viernes y sábado.

El jueves 8 de septiembre actuarán Rage Against the Machine como cabeza de cartel, junto a Biffy Clyro, Stereophonics o Run the Jewels, entre otros. El viernes 9 será el turno de Jamiroquai, que dará en Málaga su único concierto en Europa, Vetusta Morla, Glass Animals o Michael Kiwanuka. Por último, el sábado 10 estarán Muse, Years & Years o Los Planetas.