El año en que volveremos a la Luna

Este miércoles, el hombre volverá a pisar la Luna: Damien Chazelle inaugura el Festival de Venecia con First Man, el biopic del astronauta Neil Armstrong, al que presta sus facciones Ryan Gosling, y la historia de la misión espacial con la que el personaje conquistó la gloria. Con las primeras proyecciones en el Lido y en el Festival de Toronto, que coincidirá en fechas con el certamen italiano, empezará a desvelarse quiénes son los más firmes candidatos para hacerse un hueco en la próxima temporada de premios. Timothée Chalamet, Nicole Kidman, Alfonso Cuarón, los Coen o Sebastián Lelio son algunos de los nombres que despiertan expectativas para este curso que empieza. Aquí van algunos de los trabajos que pasarán en estos días por Venecia y Toronto.

Boy Erased.El actor Joel Edgerton, que ya dirigió El regalo, adapta las memorias de Garrard Conley, en las que el protagonista narra cómo sus padres, de una religiosidad estricta, le mandaron a una terapia deconversión cuando descubrieron su homosexualidad. Lucas Hedges (Manhattan frente al mar, Lady Bird) es el joven que tendrá que encontrar su propio camino frente a unos severos Nicole Kidman y Russell Crowe, los progenitores. Kidman, espléndida en su madurez, asoma ya en las primeras quinielas para el Oscar.

Cuarón vuelve a México con 'Roma' y Lelio se instala en Hollywood con 'Gloria Bell'

Gloria Bell. No se puede decir que el cine del chileno Sebastián Lelio perdiera interés al aliarse con Hollywood: en Disobedience, que rodó con Rachel Weisz y Rachel McAdams, prolongaba una carrera coherente e interesantísima que había dado obras tan estimulantes como Gloria o Una mujer fantástica, con la que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Habrá que ver qué aporta ahora su remake de Gloria, una cintaque lleva por título Gloria Bell y en la que la siempre solvente Julianne Moore hereda el papel que en el original interpretaba una portentosa Paulina García.

Roma.Tras el prodigio técnico que logró con Gravity, el mexicano Alfonso Cuarón deja la inmensidad del espacio y se traslada a Ciudad de México y a los años 70 para contar, en un relato con tintes autobiográficos y filmado en blanco y negro, la vida de una familia. Producida por Netflix, es la primera película que el realizador de Hijos de los hombres o Harry Potter y el prisionero de Azkaban graba en su país desde Y tu mamá también, de 2001.

The death and life of John F. Donovan.El último niño mimado de Cannes, Xavier Dolan, estrenará esta vez en Toronto su nuevo trabajo, la historia de la correspondencia entre una estrella de la televisión (Kit Harrington, el John F. Donovan del título) y un chaval que también se dedicará a la actuación (Jacob Tremblay, el niño de La habitación). Natalie Portman, Susan Sarandon o Kathy Bates aparecen en un filme del que, debido al excesivo metraje, Dolan acabó suprimiendo el personaje que encarnaba Jessica Chastain.

First Man.El tándem compuesto por el actor Ryan Gosling y Damien Chazelle regresa tras los buenos resultados de La La Land (La ciudad de las estrellas) e inaugurará este miércoles el Festival de Venecia con este biopic del astronauta Neil Armstrong y la historia de la misión que lo convertiría en el primer hombre -de ahí el título- en pisar la Luna.

If Beale Street Could Talk. Barry Jenkins (Moonlight)lleva a la pantalla una novela de 1974 de James Baldwin, el escritor y activista al que reivindicaba recientemente el documental I am not your negro. En el libro, el autor denunciaba el racismo y la falta de justicia de la sociedad a través de la pesadilla que vivía un joven matrimonio cuando él es acusado sin pruebas de violación. ¿Revalidará Jenkins, con Si la calle Beale pudiese hablar, todo ese respeto que conquistó con Moonlight?

Beautiful Boy. El belga Felix Van Groeningen llamó la atención internacional con Alabama Monroe, en la que la relación de una pareja se desgastaba tras la muerte de una hija. Su primer filme en Hollywood, la historia de un padre (Steve Carell) que intenta sacar de las drogas a su hijo (Timothée Chalamet, lanzado tras Call me by your name) promete similar voltaje emocional. Después de su paso por Toronto, la cinta competirá en San Sebastián.

The Ballad of Buster Scruggs.Pensada inicialmente como una serie para Netflix, la nueva propuesta de los hermanos Coen se presenta como un western estructurado en seis capítulos independientes. Liam Neeson, Tim Blake Nelson, James Franco, Zoe Kazan y Tom Waits son algunos de los actores implicados en el proyecto.

The Sisters Brothers.Tras contar la supervivencia de un inmigrante de Sri Lanka en Dheepan, que le valió la Palma de Oro, el francés e impredecible Jacques Audiard ambienta su última película en Norteamérica y en la mitad del siglo XIX, donde dos asesinos (Joaquin Phoenix y John C. Reilly), los Sisters Brothers del título, persiguen a un buscador de oro (Jake Gyllenhaal).