Más de 3.800 apoyos respaldan la petición para reactivar el auditorio

Ya estaba todo. Solo faltaba licitar la obra e iniciar la construcción del ansiado auditorio de la música. En el proyecto arquitectónico se habían invertido 3,8 millones de euros y el solar de 30.300 metros cuadrados en el puerto, junto a la playa de Huelin, tenía determinado su uso cultural. También se iba a levantar un aparcamiento y un parque de 12.000 metros cuadrados que vendrían a ampliar la oferta de la ciudad. Pero la crisis paralizó esta infraestructura "necesaria" para una Málaga que se ha sentido coja en cuanto a espacios musicales se refiere. Ahora, un nutrido grupo de entidades culturales y profesionales de la música se han unido para alzar una reivindicación ciudadana. Más de 3.800 apoyos respaldan la petición de reactivar el proyecto que ayer entregaron a las cuatro instituciones públicas de la ciudad, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno.

"La Málaga cultural quiere exigir, reclamar a los poderes públicos que se pongan a trabajar de nuevo para la consecución del auditorio de la música", dijo ayer Carlos de Mesa, presidente de la asociación Miguel Romero Esteo. "Queremos darle una formalidad total y por ello hemos entregado este escrito avalado por miles de firmas", agregó. Y subrayó De Mesa que una vez pasada la crisis se están iniciando las inversiones institucionales en materia cultural, como la ampliación del cine Albéniz por parte del Ayuntamiento o la fábrica de artes vivas de la Junta en el convento de la Trinidad, y es hora de reclamar un espacio "no solo para la música clásica, lo vamos a disfrutar todos con independencia del género musical".

Carlos de Mesa, que actuó como portavoz, apuntó que "es hora de que se sienten a trabajar de nuevo para constituir una entidad jurídica que acometa este proyecto". Francisco López, presidente de la Asociación Amiga de la Ópera en Málaga y ex delegado de Cultura de la Junta, apuntó que "tenemos un proyecto acabado y supervisado por el Ministerio de Cultura cuya obra se podría licitar mañana mismo y que están en propiedad del Ayuntamiento desde que se disolvió el consorcio". Solo bastaría, añadió López, la creación de esta figura jurídica que lo activara.

Más de 100 millones de euros era el presupuesto que se barajaba hace una década. "Está claro que tiene una dimensión importante pero este tipo de obras no se levantan en menos de cinco años", indicó López, así que sería cuestión de ir incluyéndolo paulatinamente en los presupuestos. "Esta ciudad necesita completar su oferta con un equipamiento musical y ahora es el momento", destacó López al tiempo que reseñó la existencia de auditorios de gran envergadura en ciudades mucho más pequeñas.

José Manuel Cabra de Luna, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, destacó que "para Málaga un auditorio tiene la misma entidad que un gran puente o una autopista, porque si no su oferta cultural está coja y este espacio ha de convertirse en centro irradiador de cultura". Igualmente subrayó que el lugar para levantarlo es el que ya tenía determinado, junto al centro y la estación del AVE. "No podemos volver a partir de cero ni olvidar que hay un proyecto". José María Ruiz Povedano, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, agregó que "Málaga es una ciudad inacabada, no puede estar sin un auditorio de música, un proyecto que ya tuvo una primera parte en la que se aglutinaron las voluntades políticas de las distintas administraciones". Ahora, incidió, "es la ciudadanía la que ha tenido el impulso de demandar a esas instituciones este auditorio que tiene que ser un referente para poder disfrutar de la música y formarse".

No solo se trata del público. También lo necesitan los profesionales de la música. Las orquestas malagueñas, entre ellas la OFM, "necesitan de una caja que no les encorsete", comentó Francisco Martínez, director del Conservatorio Superior de Música de Málaga. "Ahora mismo las orquestas viven una existencia determinada por las limitaciones arquitectónicas en las que tienen que moverse, se necesita imperiosamente un auditorio, es algo ya inevitable", apuntó. Para los alumnos que se forman en la ciudad y para la afición que se crea en la infancia resultaría determinante disponer de esta infraestructura.