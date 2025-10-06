Blas Santana, detrás de los diseños de Mortadelo y Filemón a lo malagueño: "Intenté transmitir lo que Ibáñez le podía aportar a Torremolinos"

El Parque de la Batería de Torremolinos es el nuevo escenario de los personajes más queridos de Francisco Ibáñez. Mortadelo, Filemón, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio o El Botones Sacarino han cobrado vida en forma de esculturas gracias al trabajo del ilustrador torremolinense Blas Santana (1971), encargado de trasladar el universo del maestro español del cómic al corazón de su ciudad. "Me lo ofrecieron y me dijeron: 'Tú quieres hacer esto?'. Y me pareció estupendo porque Mortadelo, Ibáñez y este tipo de cosas ya sabemos que están en el subconsciente colectivo, a todos nos hace ilusión", afirma en una entrevista con este periódico.

"El Ayuntamiento está apostando últimamente por los artistas locales", comenta. El encargo de recrear a los personajes de Ibáñez fue para Santana una mezcla de orgullo y vértigo. Sin embargo, el proceso técnico y artístico no estuvo exento de desafíos: "El problema o el desafío, mejor dicho, que tiene Ibáñez es que tiene un dibujo muy concreto, muy a respetar, no tiene mucha interpretación. Si dibujas a otro personaje como Spiderman, hay un millón de dibujantes y de interpretaciones, pero Mortadelo, Filemón y este tipo de personajes no tienen interpretación, es una interpretación muy cerrada".

Santana asegura que quien haya intentado dibujar a los personajes de Ibáñez "lo comprende perfectamente". "Si te equivocas un poquito en las distancias o en las curvas, ya no se parece. Entonces, el proceso más que creativo o técnico ha sido de selección y de intentar transmitir lo que Ibáñez le podía aportar a Torremolinos", añade.

En esa línea, el artista buscó una conexión entre el humor de Mortadelo y Filemón y la identidad local: "Me pidieron que fuera algo que se pudiera hacer más localista. Cogimos los personajes principales y pusimos, por ejemplo, a Pepe Gotera y Otilio con la torre de Torremolinos, enfoscándola. Incluimos el concepto del espeto de sardinas porque es la esencia de Torremolinos: la playa, el sol y la gastronomía".

El respeto a la obra original fue, para Santana, una máxima inquebrantable. "Hay que tenerle tanto respeto al trabajo de Ibáñez porque es muy particular y está muy definido; en realidad, lo que es el dibujo son copias de sus propios dibujos, no tiene más". Él argumenta que ha sido "literalmente el transmisor de Ibáñez", como un "médium", el transmisor de Ibáñez a Torremolinos.

Los diseños originales del ilustrador torremolinense. / M. H.

Sobre el proceso de trabajo, el ilustrador lo describe como un reto "artístico, gráfico y muy duro". En cuanto al protagonista indiscutible de este universo, Santana lo tiene claro: "Mortadelo es el personaje más conocido de Ibáñez, el más famoso. Cuando salió con Filemón, no era protagonista nunca. Era el ayudante, pero enseguida la gente lo adoptó como personaje principal". El ilustrador dice que Mortadelo tiene la capacidad de disfrazarse, "con lo cual da versatilidad y facilita mucho su localización": "Además, es el más alto y el más llamativo gráficamente".

El artista recuerda con humor la idea original del conjunto escultórico. La idea principal no la concibió para un parque. Las figuras en el parque han "quedado un poco esparcidas y se pierde un poco el concepto". "Era Mortadelo disfrazado de espeto, y detrás estaban Rompetechos con una barra de pan y Sacarino como si viniera de comerse un trozo, todos persiguiendo a Mortadelo con pan. Quería recrear ese humor blanco que tenía Ibáñez, aun así, están allí con sus espetos y con sus panes", explica.

La inauguración, presidida por la alcaldesa Margarita del Cid, contó también con la presencia de Nuria Ibáñez, hija del dibujante. Santana la recuerda con especial cariño: "A Nuria hay que presentarle los respetos, primero porque se haya dignado venir y porque ha sido superamable y supercercana. Dice que le encanta, que toda esta iniciativa le gusta, hasta el punto de que ella procura venir, estar en las inauguraciones y hacer toda la pompa que pueda con ella".

Mortadelo y Filemón, El Botones Sacarino, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, además de una escultura dedicada al propio Ibáñez, presiden el Parque de la Batería. Todas ellas han sido elaboradas en resina de poliéster y fibra de vidrio, con una altura que va desde 1,2 hasta 2,5 metros. El proyecto, con una inversión de 89.043 euros cofinanciada por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía mediante las ayudas Munitur, contribuye a consolidar el Parque de La Batería como un espacio de referencia turística y cultural.