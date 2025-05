Bruno Giovanni Zucca, el malagueño que ha dado el 'salto' a la fama con sus acrobacias

Málaga/En las playas de Fuengirola se esconden grandes historias de generaciones que se han criado junto al mar. Hace años, hubo un niño que no soñaba con ser futbolista ni jugador de vóleibol. Su sueño era volar, pero no en avión. Volar con su cuerpo. Saltar, girar, caer, levantarse y repetirlo como en las películas que veía una y otra vez. A sus 23 años, se reúne con sus amigos para saltar en la boya enterrada sobre la arena con el atardecer de fondo y dar volteretas en el aire. Lo intercala con las barras. Parece que le sale natural, lo practica desde que tiene 14 años y, aunque parezca que nada ha cambiado, hoy Bruno Giovanni Zucca ha conseguido aparecer en La Revuelta con sus números de acrobacia.

"Desde muy pequeño me llamó la atención el tema de la acrobacia y siempre la practicaba de manera autodidacta, hasta hoy, que ya me estoy dedicando a ella", cuenta el malagueño con sonrisa amplia y cuerpo curtido a base de esfuerzo y disciplina. Ahora entrena en Madrid para convertirse en doble de acción profesional. Pero su historia no empieza allí. Aunque nació en Argentina, llegó a Fuengirola cuando era muy pequeño. Su padrastro es profesor de artes marciales y en su familia siempre ha habido mucho deporte: vóley, boxeo, lucha. "Desde los tres o cuatro años ya estaba practicando artes marciales y compitiendo", comenta.

Descubrió la calistenia cuando era un adolescente al frecuentar la playa con sus amigos. "Al principio era un juego, pero se volvió mi deporte estrella", confiesa. De ese juego nació una vocación, y de la vocación, un plan. "Siempre soñé con ser especialista sin saber que esa profesión existía. Veía las pelis de Jackie Chan, de combates, y me ponía a imitarlas. Cuando supe que eso era un trabajo, lo tuve claro", rememora. Buscó en internet cursos para formarse y dio con la Escuela de Especialistas Ángel Plana de Madrid.

Antes de irse a la capital española, estuvo trabajando en Valencia y Almería para ahorrar e invertir en el que es su sueño. Cuando ya reunió lo suficiente, se mudó y se apuntó al curso de especialistas. En cuanto el malagueño la encontró en Google, supo que ese era su sitio. "Empecé en octubre, y en noviembre ya estaba en el mercado laboral. Si tienes habilidades, te buscan trabajo muy rápido. La verdad es que tuve suerte, porque enseguida salió una oferta y pude demostrar lo que valía", admite Zucca.

Desde entonces, su agenda se llena de proyectos. Desde que la coordinadora del curso lo vio en acción, pensó que "ya tendría que salir al mundo laboral". Ha aparecido en varias ocasiones en La Revuelta, sorprendiendo a los invitados de David Broncano con sus acrobacias, como Ricardo Darín, Eva Soriano, Melody, Alejandro Sanz o C. Tangana. "Te proponen una idea principal, por ejemplo, encender una vela al invitado porque es su cumpleaños, e irme con una acrobacia. No sabes cómo va a reaccionar la persona o la gente del público, es también muy orgánico y tengo que improvisar", relata.

También forma parte del equipo de especialistas del Stuntman Show en el parque Warner, donde interpreta a uno de los secuaces del Joker en una coreografía frenética de golpes, acrobacias, rápel y peleas con Batman. "Estoy en Gotham y es una pasada", confiesa con una sonrisa llena de orgullo. Pero no se limita a hacer acrobacias, también estudia interpretación. Quiere ser artista: "Me encanta actuar, creo que un buen especialista tiene que tener un abanico grande de habilidades, es muy importante el saber actuar, mi idea es seguir formándome en el mundo del cine".

El curso de especialistas de acción tiene cuatro horas semanales, pero Zucca le echa, mínimo, dos horas de entrenamiento extra al día. Aunque también necesita descansar: "La acrobacia es un deporte lesivo si no lo haces bien, yo he tenido solo dos lesiones: un esguince y un golpe en el gemelo que me tuvo parado un mes. Siempre he entrenado con el pie en el freno, con respeto", amite.

Bruno Giovanni Zucca se ha hecho a sí mismo desde la intuición, la observación y el compañerismo. "Este es un deporte muy autodidacta, no hay una única forma de hacer las cosas, tú generas tu estilo", defiende el malagueño. Para el acróbata, cuando un profesor enseña la técnica, "en realidad te está mostrando su manera de hacer las cosas". Por eso argumenta que tener un grupo de amigos con los que entrenar, con los que probar nuevas acrobacias, es clave para mejorar poco a poco.

De las playas de Fuengirola a los platós de acción, el fuengiroleño ha trazado su propio camino. Sin referentes directos, pero con las películas de Jackie Chan y las escenas de combate en mente para poder ser él el protagonista en un futuro que espera que no sea muy lejano. Su futuro, como sus backflips, está en el aire. No porque sea incierto, sino porque su vocación es esa. Repeticiones y saltos de fe.