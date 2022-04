El cabaret The Hole X celebra su décimo aniversario en Málaga

El agujero cabaretero lleva 10 años sacando al público de lo más profundo. La mítica carpa de The Hole X se instalará en el recinto ferial de Málaga del 16 de junio al 10 de julio. El show teatro cabaret con acento canalla se ha actualizado para celebrar la fiesta del décimo aniversario. Alex O'Dogherty, Canco Rodríguez, Eva Isanta, Victor Palomero y Vinila Von Bismark serán algunos de los artistas que protagonizarán la actuación “que no es un refrito de los shows anteriores, sino que se ha preparado para la ocasión”. Así lo han presentado O'Doguerty y Rodríguez este lunes en una de las terrazas malagueñas, a la que han acudidos enfudados en lentejuelas, pinturas extravagantes y pechos descubiertos para dejar claro que “en The Hole X celebramos que volvemos a ser libres, que podemos juntarnos y comenzamos a vivir. Es un guantazo de alegría y un baño de felicidad”.

“Hay que estar en el agujero para salir del agujero”, el lema de The Hole ha quedado más actualizado que nunca con la irrupción del coronavirus. El guion se acopla a los 4 meses que se vivieron de encierro donde la convivencia entre familias se puso a prueba. La pareja de La rata y el Maestro de Ceremonias cuentan sus vivencias tras el confinamiento. El show viene cargado de novedades, actualizado a los tiempos, y con artistas nuevos, espectáculos aéreos y de telas. Además, contará con la incorporación de un Adonis llegado desde Ucrania. Las coreografías vuelven a correr a cargo de Guillermo Wacker quien estuvo en los inicios y los textos han sido actualizados por el mismo Maestro de Ceremonias O'Dogherty, quien estará en las funciones del 29 al 3 de julio y que lleva en el elenco desde 2011.

“Si queréis emociones fuertes, las vais a tener”, advertía el malagueño Canco. Para ello, The Hole X mantiene su esencia tanto en el formato, un gran cabaret en el que se podrá consumir, como en algunos ápices del show. De esta forma, los personajes míticos como la Madamme, las Supernenas, el Pony Loco o la Vinila seguirán en las tablas. “Que no se os olvide que uno de vosotros se puede ir con un jamón”, recordaba O'Dogherty, ya que se podrá disfrutar del bingo que tan buena acogida ha tenido por el público. Los 18 artistas se encargarán de estar a la altura de la efeméride del show más importante de la compañía Let's go compañy. En The Hole aseguran en que Málaga es una ciudad fetiche. “Instalamos la carpa por primera vez aquí cuando salimos de gira en 2013. Lo teníamos preparado para estar un mes aquí y pensábamos que no iba a venir nadie, pero tuvimos que prorrogar nuestra estancia y hacer funciones extras”, confirmaba O'Dogherty.

El cabaret-club-teatro comenzará su recorrido por la geografía española este miércoles en Valencia. Después se trasladará a Murcia a finales de mayo y finalmente llegará a la Costa del Sol. En sus diez años de trayectoria, la carpa más picante ha viajado por 6 países para llegar a 2.500.000 espectadores. Un espectáculo creado por Paco León que reside en el carpe diem, el amor, el buen rollo y está abierto a las modificaciones y la improvisación.