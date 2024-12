José Carlos Polonio, el Capitán América y Deadpool malagueño que ha encandilado a Marvel España

"Mientras la libertad se vea amenazada, el Capitán América debe seguir su destino, donde sea que pueda llevarlo". Quizás, cerca de la Alcazaba, en el Teatro Romano o en cualquier lugar de Málaga, al girar una esquina, aparezca el famoso escudo de vibranio bajo la luz del sol. Podrían ser el escenario perfecto para una batalla épica o la reunión de Los Vengadores. José Carlos Polonio, conocido como Capipol, ha hecho del cosplay un arte. Con el famoso casco con la "A" y el traje azul, blanco y rojo, el malagueño transforma cada vídeo y cada aparición en un homenaje a uno de los personajes más queridos de Marvel, demostrando que por la provincia también pueden pasear superhéroes.

Polonio es un cosplayer de 38 años de Málaga que ha conquistado a miles de seguidores gracias a su interpretación de Steve Rogers. Lo que comenzó como un pasatiempo durante la cuarentena se ha convertido en una auténtica pasión que combina creatividad, esfuerzo y conexión con su público. "Esto empezó todo en la cuarentena, me hice un perfil de TikTok y fui subiendo vídeos, haciendo cositas como Capitán América, que era sobre todo lo que hacía y, de repente, un vídeo se hizo viral", recuerda en una entrevista con este periódico.

Ese momento marcó un antes y un después en su trayectoria. "Todo el mundo empezó a mencionarme y a escribirme que crease más vídeos o hacer réplicas de la película y así fue como seguí, creando contenido hasta llegar al día de hoy", relata. Para el malagueño, el cosplay es mucho más que disfrazarse: "No se llama disfraz, se llama cosplay". Este término engloba el esfuerzo por recrear de manera precisa y detallada a personajes de películas, cómics y videojuegos, no solo en cuanto a vestimenta, sino también de personalidad.

En su caso, los trajes son un aspecto "crucial", ya que tiene que aproximarse lo máximo posible. Algo que le lleva muchas horas de dedicación. "El vestuario es un trabajazo bastante gordo", comenta. La mayoría de sus réplicas provienen de tiendas especializadas o son elaboradas mediante impresión 3D. "La impresión 3D es fundamental para crear piezas detalladas, como las máscaras o los escudos", explica. Pero también combina esto con su propio ingenio, ya que hace arreglos propios de algunas prendas. "A veces, tengo que adaptar y personalizar las piezas para que encajen a la perfección con mi visión del personaje".

Polonio empezó a interpretar a Capitán América por su parecido físico -rubio con ojos azules-, pero también encarna al sarcástico y caótico Deadpool. "Son dos personajes completamente opuestos, pero eso es lo que lo hace tan divertido, Steve Rogers es valores, seriedad, nobleza, y Wade Wilson es... Wade Wilson", comenta entre risas. Cuando se pone el traje del Capitán América, siente que lleva un símbolo de liderazgo y esperanza: "Es un personaje que inspira y que todos reconocen al instante, ver cómo los niños se emocionan al verme vestido de Capitán América no tiene precio".

Por otro lado, Deadpool le permite explorar su lado más cómico y atrevido. "Con Deadpool puedes hacer cosas completamente locas, es muy divertido porque te permite interactuar con la gente de una forma mucho más relajada y desenfadada", admite. Su dedicación ha llevado a que incluso Marvel España tome nota de su talento para estar presente en eventos del estreno de Deadpool y Lobezno. "Que Marvel España contactara conmigo fue algo increíble, no me lo esperaba, es un reconocimiento que me anima a seguir haciendo esto con más ganas todavía", comenta con entusiasmo.

Para Capipol, el cosplay no solo se trata de recrear personajes, sino también de conectar con las personas que lo siguen: "El público es fundamental y ver cómo la gente disfruta con mis vídeos y cómo se emocionan al verme en los eventos es lo que me motiva a seguir". Las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, han sido clave en su crecimiento. El éxito de Polonio en el mundo del cosplay le ha abierto muchas puertas y ha participado en numerosos eventos. Como diría el propio Wade Wilson: "Soy yo, Deadpool, y te tengo una oferta que no podrás rechazar".