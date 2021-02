El Centro Cultural de Unicaja en Málaga reabre con el Certamen de Artes Plásticas

La Fundación Unicaja inauguró este miércoles en su Centro Cultural del Palacio Episcopal en Málaga la exposición del XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, en la que se exponen 35 obras adquiridas y seleccionadas por la institución, que podrán visitarse desde este jueves hasta el próximo 3 de abril. Posteriormente, tal y como confirmaron desde la Fundación Unicaja, la muestra visitará diferentes ciudades.

La exposición contiene las diez obras adquiridas en el XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, que pasan a formar parte de la Colección de Arte Fundación Unicaja, y otras 25 seleccionadas para la muestra del certamen, que se exhiben de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30. El horario de los sábados es de 10:00 a 14:00. El centro permanecerá cerrado los domingos.

Las diez obras que ya forman parte de la colección de la institución tienen la firma de Greta Alfaro (He Had Got Certain Vibes, vídeo), Irma Álvarez-Laviada (Sin título. Lo necesario y lo posible VI, pintura), Juan Baraja (ST 08. Experimento banana, fotografía), Pablo Capitán (Sin título, escultura), Juan Falcón (Line_.2019, vídeo), Yann Leto (The Round 6, pintura), Guillermo Mora (Mitad tú, mitad yo (María), escultura), Moreno & Grau (Sin título. Proyecto ‘Shore to Shore’, fotografía), Cachito Vallés (Vector Rays, escultura) y Simon Zabell (La Jalousie, pintura).

Los otros 25 trabajos seleccionados que serán mostrados en esta exposición pertenecen a los artistas Ángeles Agrela, Tete Álvarez, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Arturo Comas, Nicolás Combarro, Ana Esteve Reig, Miguel Fructuoso, Fuentesal & Arenillas, Javier Garcerá, Noelia García Bandera, Iñaki Gracenea, Isidro López-Aparicio, Nacho Martín-Silva, Miguel Ángel Moreno, Sonia Navarro, Lois Patiño, Marta Retamero, Juan Carlos Robles, MP & MP Rosado Garcés, Josep Tornero, Francesc Torres, Llorenç Ugas, Verónica Vicente y Jorge Yeregui.