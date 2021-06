Cuarto concierto del IX Ciclo de la Filarmónica Frente al Mar de la Orquesta de Málaga

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogerá este viernes el cuarto programa del Ciclo la Filarmónica Frente al Mar de la temporada 2020_2021 bajo la dirección de Miguel Romea. Javier García Moreno actuará como guitarrista solista.

Así, la primera parte con la Obertura de Los esclavos felices de Juan Crisóstomo Arriaga. Esta obertura pastoral es muy representativa de la singular precocidad de su talento (Arriaga la escribió con catorce años, aunque la revisó posteriormente) y revela una maestría asombrosa por su la solidez de la técnica compositiva y un notable dominio de la forma.

La primera parte además se complementará con Fantasía para un gentilhombre (para guitarra y orquesta) de Joaquín Rodrigo. Quince años después del Concierto de Aranjuez vio la luz esta obra, la segunda más interpretada del maestro. La partitura nació por encargo de Andrés Segovia.

Está inspirada en seis danzas transcritas por el compositor y guitarrista barroco Gaspar Sanz, a partir de ellas creó una suerte de suite española en forma de concierto para guitarra.

Sobre Javier García

Con solo 5 años comienza el estudio de la Guitarra con su padre, el guitarrista y profesor del Conservatorio Superior de Música de Málaga Antonio García Azuaga, posteriormente continúa su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde es distinguido por unanimidad con el "Premio de Honor Fin de Carrera".

Su carrera artística está colmada de reconocimientos, caben destacar, la encomienda Maestro “Alirio Díaz”, la medalla del Ateneo Ilugo, il Premio “Per il concertismo” Cittá di Fiuggi o el Reconocimiento Cittá di Treviso per il suo contributo artístico al patrimonio culturale, entre otros, además, ha sido premiado en multitud de Concursos Nacionales e Internacionales y ha ofrecido conciertos en teatros de España, Portugal, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Holanda, Italia, Dinamarca, Suecia, Polonia, República Checa, (antigua) Yugoslavia, Turquía, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, México, Argentina, Ecuador, Japón, etc. Entre los teatros y auditorios donde ha actuado como solista podemos destacar el Carnegie Hall de New York, el Auditorio Nacional de Madrid, la Casa Museo “Andrés Segovia”, el Palacio de la Guitarra de Japón y el Teatro Cervantes de Málaga, entre otros, también ha actuado como solista en orquestas entre las que se encuentran, la Orquesta de Cámara de Berlín, la Simón Bolívar de Caracas, la de Cámara de la Unión Europea, la Filarmónica de Málaga o la Filarmónica de Lublin.

Recientemente ha sido premiado por la “Escuela Japonesa de la Guitarra de Tokio”, donde se ha publicado una edición de su disco grabado en directo en el Palacio de la Guitarra de Japón “Chaconne”. En la actualidad es Catedrático de Guitarra y Director en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, participa asiduamente en algunos de los principales Festivales de Música y Guitarra existentes a nivel internacional, realiza grabaciones para cadenas de radio y televisión en diversos países, e imparte Master Class en Conservatorios y Universidades de Europa y Estados Unidos.

Por su labor e incansable actividad concertística en todo el mundo, es considerado por la crítica internacional como uno de los guitarristas más destacados e importantes de su generación, son innumerables las citas existentes en prestigiosas revistas, así como en prensa nacional e internacional que elogian sus interpretaciones. Un ejemplo a destacar el de la Revista especializada Sound Board, Estados Unidos, en la que expresa de su concierto de 1993 en la Universidad George Washington.