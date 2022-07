El ciclo 'S!ngulares' arranca con Julieta Venegas y Quique González en el Cervantes de Málaga

Julieta Venegas, Quique González, Silvana Estrada, el dúo Uxía y Javier Ruibal, David Palomar, Rosario La Tremendita y el trío formado por Josemi Carmona, Javier Colina y Bandolero forman el cartel del ciclo musical 'S!ngulares'. El evento, que se celebrará entre el 12 de septiembre y el 3 de octubre en el Teatro Cervantes de Málaga, tiene como fin ofrecer una propuesta ecléctica a todos los malagueños.

Así lo ha destacado la concejala de Cultura, Noelia Losada, durante la presentación del cartel: "S!ingulares es un puente tenido entre las dos orillas, con artistas de ida y vuelta". De esta manera, el jazz, el flamenco o los ritmos latinos conformarán parte del muestrario musical disponible para todos los interesados. "Queremos hacer cultura para todos los públicos y para todo el mundo, y además queremos que regaléis cultura siempre que sea posible; un par de entraditas para el Cervantes me parece el regalo más idóneo".

El ciclo dará comienzo con la actuación de la artista mexicana Julieta Venegas el 12 de septiembre, que vuelve a los escenarios con 'Vernos de nuevo' después de siete años sin editar. A través de temáticas clásicas: amor, desamor, amistad..., la creadora de éxitos como 'Limón y sal' o 'Me voy' se asoma a una electrónica de ritmo elegante, dulce y sencillo.

La siguiente cita, el 17 de ese mismo mes, correrá a cargo de Quique González, que presentará su duodécimo álbum de estudio 'Sur en el Valle'. Título inspirado en el nombre del viento que sopla en la cornisa cantábrica y en las tierras del norte del país, marcadas por la leyendas y la magia. Producido por Toni Brunet, es un disco reposado y de trago largo, más reflexivo que narrativo, en el que la naturaleza y los escenarios condicionan el “diálogo interno” que mantiene el artista mantiene consigo mismo en unas nuevas canciones en las que se lanzan “más preguntas que sentencias”.

De vuelta a las voces mexicanas, Silvana Estrada, de 24 años, se subirá a las tablas del Cervantes el próximo 18 de septiembre, haciendo gala de un estilo fresco y renovado; a la vanguardia de la música latinoamericana de los últimos diez años. Siempre desde lo profundo y con la intención de relatar, Estrada acostumbra a 'jugar' con los instrumentos y los estilos de canto. Desde el cuatro venezolano, cuyo pequeño cuerpo y sonido cálido se acomoda a sus manos o las vibrantes variaciones de su voz a través de la música coral barroca.

A continuación, la jornada del 22 de septiembre, será el momento, del dúo formado por Uxía y Javier Ruibal. La primera, gran dama de la música gallega y divulgadora de poesía. El segundo, gaditano heterodoxo y enamorado de la fusión estilística. En cualquier caso, el objetivo de ambos en 'De tu casa a la mía', su obra conjunta, ha sido esbozar un retrato musical de dos poetas españoles pero universales: Rosalía de Castro y Federico García Lorca.

Un día más tarde será el turno de Rosario La Tremendita, que actuará 23 de septiembre pertrechada de 'Tremenda', un recorrido por el cante jondo en diez canciones que viste con dos arreglos diferentes. La primara tanda vio la luz en un disco de corte experimental a finales de 2021 y que se escuchará en Málaga, muestra su faceta multiinstrumentista y envuelve un perfecto compás flamenco con texturas y atmósferas electrónicas. Mientras que la segunda parte de la obra se dará a conocer a lo largo de 2022.

Coincidiendo con el 25 aniversario de su trayectoria, David Palomar presentará el 16 de septiembre, y por primera vez ante al público en el Cervantes, '8 miradas'. En un disco "libre", en el que el flamenco ha sido un "altavoz y un arma concienciadora". Palomar, que además se hará acompañar de una banda, ha querido destacar su compromiso con la música durante la presentación y se marcará 'S!ngulares' como un gran objetivo. "Es un reto, es cierto que yo soy una persona muy anárquica y voy haciendo lo que me da la gana", ha explicado en referencia a su peculiar estilo. Aunque, eso sí, no ha dudado en matizar sus palabras y lanzar un guiño a la vertiente más clásica: "Siempre he respetado mucho la ortodoxia del flamenco, pero siempre he sido".

El cierre del ciclo musical correrá a cargo de Josemi Carmona, Javier Colina y Bandolero; quienes ya colaboraron en 'De cerca' y 'De cerca en directo desde el Café Berlín". Hibridaciones entre lo jondo y el jazz que tiene ahora su continuación en 'Vida', una colección recién editada que se inicia con unos fandangos titulados como el nuevo disco. El álbum abarca piezas populares de raíz latinoamericana y composiciones flamencas de Josemi, a la vez que desarrolla y profundiza en un sonido propio forjado en todos estos años de camino musical compartido.