Los cines también echan el cierre en Málaga

Tal y como se esperaba, las grandes cadenas exhibidoras de cine en la provincia de Málaga no se lo han pensado y, ante las limitaciones horarias impuestas por la Junta de Andalucía, con el cierre obligado a las 18:00 para los equipamientos no esenciales, han decidido no volver a abrir sus salas hasta que se den condiciones más favorables. Yelmo Cines, Cinesur y Cinesa clausuran así sus instalaciones en la provincia hasta dentro de, al menos, dos semanas.

Sólo seguirán abiertos el Cine Albéniz, con sus cuatro salas, en la capital malagueña; y el Cine Píxel, con siete, en Coín, en ambos casos con pases reducidos para garantizar el cierre antes de la 18:00. El Albéniz se convierte desde este miércoles en la sede principal del Festival de Cine Fantástico (Fancine) de la UMA, que ha adelantado todos sus pases para ajustarse a la nueva normativa; y, posteriormente, proyectará sólo un pase por sala a las 16:00, al que se añadirán sesiones matinales los fines de semana. El Pixel abrirá por su parte de martes a domingo a las 15:30, con pases matinales a las 11:30 los fines de semana.