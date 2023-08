La banda tributo a Coldplay que reunió a 4.000 entusiastas en el Sabatic Fest de Málaga

Sabatic Fest, trajo a Málaga la pasada noche del domingo 6 de agosto un espectáculo que puede ser lo más cercano a un concierto de la exitosa banda Coldplay.

Se trata de Coldplace, la banda internacional tributo a Coldplay. que tocó en Autocine Málaga Cesur FP con su luminoso directo y su impresionante puesta en escena que ha reunido a un total de 4.000 personas.

El único tributo que ha trabajado oficialmente para Coldplay ha realizado un recorrido a través de todos los grandes éxitos de la banda británica en estos últimos 20 años, incluyendo Yellow, Paradise, A Sky full of Stars, y hasta Higher Power y My Universe de su último álbum, Music of the Spheres.

La banda está formada por el cantante Shane Crofts, el guitarrista Dean Stewart, el bajista Asa Crofts y el batería Wayne Birch. Los integrantes son músicos fanáticos de Coldplay que se dirigen a los fans de Coldplay, y que formaron el grupo en 2004.

En 20 años han realizado más de 1.200 conciertos en todo el mundo, recorriendo más de 20 países diferentes, con audiencias de más de 30.000 personas. Sus aventuras los han llevado a aparecer en los medios de comunicación y en la televisión británica, incluyendo Sky, BBC Radio 1 y 2. Además, han tocado en festivales junto con Bob Geldof, KT Tunstall, Ringo Starr y Roxette, entre otros.

La banda tributo cuenta con el beneplácito de Phil Harvey, uno de los integrantes de Coldplay, que les da las "gracias por enarbolar la bandera de Coldplay".

Sabatic Fest

Este festival reúne música, gastronomía y arte en un mismo espacio, el Autocine Málaga Cesur FP, con una impecable puesta en escena, en un insuperable enclave al aire libre. Los conciertos se llevan a cabo en una versión premium y vanguardista, generando una experiencia única e inolvidable. Sabatic Fest ha llegado a Málaga para ofrecer, hasta el 24 de septiembre, una experiencia de verano completamente diferente al resto de festivales que existen en la provincia y sus alrededores.

No solo ofrece un cartel de artistas diseñado para diferentes públicos y que permite disfrutar de todos los gustos musicales, sino que amplía el horizonte con otras posibilidades para vivir en un espacio diseñado para exprimir al máximo cada momento.

En sus más de 16.000 metros cuadrados encontrarás tanto los escenarios de los conciertos como una zona gastronómica con diferentes food truck e, incluso, un After Party con zona DJ y mucho tiempo para disfrutar bailando hasta las 06 am.

Además, en los descansos entre los conciertos se proyectarán sobre la gran pantalla del Autocine las creaciones de diferentes artistas de Art Futura, el festival de Cultura y Creatividad Digital que explora los proyectos y las ideas más importantes surgidas en el panorama internacional del New Media, la Realidad Virtual, el Diseño de Interacción y la Animación Digital.