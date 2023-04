Los ocho conciertos de Terral 2023 en Málaga: un vuelo del jazz al flamenco que viaja por el son, el afrobeat y el fado

Brad Mehldau, Dianne Reeves, Eliades Ochoa, Camané e Israel Fernández conducen la edición 2023 de Terral por un abanico de estilos, un vuelo del jazz al flamenco que viaja también por el son y el fado. El tunecino Dhafer Youssef, el conjunto de metales de Chicago Hypnotic Brass Ensemble y los chilenos de alma africana Newen Afrobeat ponen el broche a una nueva entrega del Festival de Verano del Teatro Cervantes de Málaga que se desarrollará del 1 al 11 de julio, y en el que vuelve a colaborar la Fundación ”la Caixa”. Las butacas para este recorrido desde España y Portugal hasta Túnez, este trayecto de Chile a los Estados Unidos con estación en el Oriente de Cuba, salen hoy a la venta por un precio comprendido entre los 12 y los 45 euros, según zona y espectáculo.

Los protagonistas de Terral 2023 son primerísimas figuras internacionales de cada uno de los géneros convocados para este festival, un encuentro concebido para poder paladear la música en el ambiente íntimo y cercano de un teatro a la italiana. A las 18.00 de esta tarde estarán a la venta en todos los canales los ocho conciertos de Terral 2023, cuyo programa ha sido presentado esta mañana por la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Susana Martín Fernández, y el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, quienes recalcaron que malagueños y visitantes tendrán la oportunidad de ver desde la comodidad de su butaca, a pocos metros de distancia, a artistas que son habituales cabezas de cartel de festivales multitudinarios al aire libre.

La voz de Israel Fernández, una de las más solicitadas

El flamenco hará acto de presencia en la jornada inaugural con una de las voces más solicitadas del momento, la de Israel Fernández, que honrará las tablas del Cervantes el primero de julio con Pura sangre, una obra introspectiva, una apelación a la tradición que también es un alegato por la vanguardia. El cantaor toledano estará acompañado por su habitual guitarrista, Diego del Morao, en este nuevo y esperado espectáculo (1 de julio, entradas de 12 a 36 euros). A continuación regresa también al Cervantes lustros después de su primera visita Eliades Ochoa, un referente del son del Oriente cubano que acudirá con Guajiro bajo el ala de su sombrero, álbum de inminente salida al mercado en el que han participado Rubén Blades, Charlie Musselwhite y Joan as Police Woman (2 de julio, de 12 a 36 euros).

El trío de Brad Mehldau es una garantía de lirismo sin afectación, de unos directos subyugantes. El pianista de Florida mostrará la férrea conexión que durante casi una decena de álbumes y desde 1995 mantiene con el bajo de Larry Grenadier y la batería de Jeff Ballard en el concierto del miércoles 5 de julio (de 15 a 45 euros). La agitada fusión entre polirritmia africana, soul y funk estará presente al día siguiente en el set de los chilenos Newen Afrobeat, un grupo que recoge la herencia del totémico Fela Kuti y que desde su mismo nombre revitaliza y pone al día el género fundado y liderado por el nigeriano. De hecho, la banda ha actuado y grabado con Seun Kuti, uno de los vástagos del recordado Fela (6 de julio, 30 euros precio único).

También retorna al Teatro Cervantes el Hypnotic Brass Ensemble, banda que ya dejó su impronta en Terral 2012. Fundada por los hijos del trompetista Phil Cohran, miembro de la orquesta del genio del space-jazz espiritual Sun Ra, la formación de Chicago es un huracán de música negra en la que cabe lo mejor del jazz, el hip-hop, el funk, el rock y el reggae, un fenómeno que se conoció mundialmente tras sus colaboraciones con Prince o Gorillaz y su inclusión en la banda sonora de Los juegos del hambre (viernes 7, 30 euros).

Junto al flamenco, Terral reconoce al otro gran género vernáculo de la Península Ibérica catalogado como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, el fado, trayendo a uno de sus embajadores más destacados. Camané ofrecerá una retrospectiva de su carrera en la que cabrán temas de su álbum más reciente, Horas vazias (2021), en una cita cerrada para el sábado 8 de julio (30 euros). Y de Portugal, el festival de verano saltará hacia Túnez con Dhafer Youssef, un intérprete de oud (laúd árabe) que ha sabido conectar la tradición de su instrumento y del sonido del Magreb con el jazz y la electrónica, una estrella de la llamada ‘world music’ que acaba de publicar Street of minarets, un álbum en el que han colaborado nada menos que Herbie Hancock, Marcus Miller o Dave Holland (9 de julio, de 12 a 36 euros).

El cierre, a cargo de Dianne Reeves

El concierto de cierre de Terral 2023 le corresponde a Dianne Reeves. La veterana cantante de Detroit tuvo que aplazar su presencia en el 36 Festival Internacional de Jazz de Málaga por la reorganización de su gira europea, pero esta heredera con galones de Sarah Vaughan o Betty Carter mostrará finalmente en el Teatro Cervantes su swing poderoso y su impresionante registro vocal. Reeves está citada el martes 11 de julio (de 15 a 45 euros).

Los ocho conciertos de Terral 2023

Israel Fernández. Pura sangre. 1 de julio. Cante: Israel Fernández. Guitarra: Diego del Morao. Percusión y teclados: Ané Carrasco. Palmas: Marcos Carpio y Pirulo.

Pura sangre es la obra más personal hasta la fecha del joven cantaor Israel Fernández. En ella nos muestra su visión más íntima del entorno que le rodea y su manera de interactuar con el mundo exterior. Se trata de un trabajo de contenido introspectivo en el que Israel descubre su manera de sentir y relacionarse con su universo más cercano: la familia, la cultura gitana, el amor, la naturaleza, los valores humanos y su yo más profundo. Pura sangre es un alegato a la verdad, una obra que pone de manifiesto aquella máxima que dice que la pureza no es la ausencia de contaminación o mezcla, sino el legado de generaciones culturales y entramados musicales que se funden en un crisol donde reina la certeza de quien interpreta y construye nuevos lenguajes desde la más absoluta verdad y bajo el paraguas de la raíz y el conocimiento.

Israel vuelve a componer cada una de las letras y melodías que conforman los cantes del disco y de nuevo se apoya en uno de los grandes genios del flamenco contemporáneo, el jerezano Diego del Morao. Además de los elementos clásicos del género, Pura sangre transita entre sonoridades experimentales que lo dotan de sofisticación, elegancia e innovación sin restarle jondura. Todo fruto de la colaboración en la producción musical de Pional, uno de los músicos más destacados de la escena electrónica nacional e internacional.

Elíades Ochoa. Guajiro. 2 de julio. Eliades Ochoa: voz principal y guitarra. Eduardo Pineda: piano. Santiago Félix Giménes: bajo y coros. Ángel Herrera: percusión y coros. Ángel Aguiar: saxo, maracas y coros. Frank Maella: trompeta, güiro y coros.

Uno de los cubanos más conocidos

Eliades Ochoa es uno de los músicos cubanos más famosos de todos los tiempos y una de las estrellas del histórico álbum Buena Vista Social Club, con el que obtuvo dos Grammy e infinidad de otros premios. Eliades ya tenía una carrera forjada de gran éxito antes del lanzamiento del disco en 1997, bien con el Septeto Típico Oriental bien con el Cuarteto Patria, pero desde entonces su éxito internacional se ha multiplicado. Su interpretación de temas como ‘Chan chan’, ‘El cuarto de Tula’ o ‘El carretero’ disparó su éxito internacional, sus giras por todo el mundo y sus colaboraciones con artistas de prestigio como Bumbury, Aute, Jarabe de Palo, Pablo Milanés o C. Tangana.

El próximo 26 de mayo, la estrella del Oriente de Cuba lanza un nuevo álbum, Guajiro, en el que colaboran desde el panameño Rubén Blades y el armonicista Charlie Musselwhite hasta Joan as Police Woman. “He estado tocando son cubano tradicional durante muchos años y en este punto de mi vida quería hacer algo un poco diferente; y siempre me ha encantado colaborar y estar abierto a otros ritmos y trabajar con diferentes artistas”. Producido por Demetrio Muñiz, el nuevo trabajo afianza su reputación como uno de los artistas más importantes que ha surgido de Cuba en el último siglo. El primer sencillo, ‘Se soltó un león’, una clásica plena puertorriqueña con arreglos de trompeta deslumbrantes, ya está disponible para escuchar. Las canciones de Guajiro, la mayoría de ellas de su propia autoría, son las más íntimas y personales que Eliades ha grabado hasta ahora. “El álbum habla mucho de mí y de mi historia”, dice. “Se podría decir que es mi manifiesto”, concluye el guitarrista y cantante.

Brad Mehldau Trío. 5 de julio. Brad Mehldau: piano. Larry Grenadier: bajo. Jeff Ballard: batería.

La multitud variopinta de colaboraciones que ha acumulado a lo largo de su carrera habría hecho ya perder la cabeza a cualquier otro artista, pero si hay algo que se mantiene invariablemente sólido a lo largo de casi tres décadas en el universo de Brad Mehldau es la alianza que ha trabado con Larry Grenadier y Jeff Ballard, plasmada en casi una decena de sensacionales discos. Desde 1995 hasta ahora mismo. Es su punto gravitacional. Su lugar más arraigado en el mundo. Poco importa que le comparasen con Bill Evans o con Keith Jarrett por su sensibilidad o su virtuosismo. O que Anne Sofie Von Otter, Renée Fleming, Pat Metheny, Charlie Haden o Joshua Redman abrillanten su currículo en calidad de cómplices necesarios. Al final, la alquimia que prende cuando su piano se funde con el bajo de Grenadier y la batería de Ballard es inigualable. Una garantía de lirismo sin afectación, que se desborda en directos sin m&aacut e;cula, de los que embelesan por completo al espectador.

La personalidad musical de Mehldau es una dicotomía. Es ante todo un improvisador que aprecia la sorpresa y el asombro que puede ocurrir a partir de una idea musical espontánea, que se expresa directamente, en tiempo real. Pero también tiene una profunda fascinación por la arquitectura formal de la música, y esto influye todo lo que ejecuta. Mientras toca, escucha cómo las ideas se revelan. Cada canción tiene un arco narrativo muy sentido, ya sea al principio, al final, o en algo dejado abierto de manera intencional. Los dos lados de la personalidad de Mehldau, el improvisador y el formalista, se enfrentan entre ellos, y el efecto es a menudo algo así como un caos controlado.

Newen Afrobeat. Grietas Europa Tour. 6 de julio. Francisca Riquelme: voz principal. Ania Ivania: coros. Sebastián Crooker: guitarra eléctrica. Martín Concha: guitarra eléctrica. Benjamín Astroza: bajo eléctrico. Roberto Gevert: batería. Alejandro Orellana: congas y bongo. Tomás Pavez: kpalongos y claves. Aldo Gómez: saxo barítono. Vicente Aravena: saxo tenor. Klaus Brantmayer: saxo alto. Diego González: trompeta. Enrique Camhi: trompeta.

Newen Afrobeat es una orquesta chilena de 13 integrantes que hace música inspirada en el legado del nigeriano Fela Kuti, el que fue fundador y líder musical y espiritual del género que les da nombre. Dueños de un sello único, unifican ritmos latinos y africanos con una puesta en escena colorida y enérgica y con un profundo mensaje social que habla de sus raíces y de los movimientos sociales de su territorio. Con una carrera de 10 años y 4 discos publicados (dos larga duración, Newen Afrobeat y Curiche, de 2014 y 2019 respectivamente, y dos EP, Newen plays Fela Vol. I y Newen plays Fela Vol. II, editados en 2017 y 2021), se han presentado en importantes escenarios como el Festival Internacional de Jazz de Montreal, Womad, Womex y Felabration Lagos, convirtiéndose en el combo de afrobeat más dinámico del mundo y un exponente reconocido de la escena musical mundial y del legado de Fela. De hecho, el combo chileno ha grabado varios temas con Seun Kuti, ha tocado con Oghene Kologbo (respectivamente, hijo y guitarrista del genio nigeriano) y viajó a Lagos para preparar el que fue su segundo larga duración.

Una experiencia de música, danza y conciencia social

Newen Afrobeat es más que una simple orquesta, es una experiencia de música, danza y conciencia social en la que se recibe también la influencia de las raíces indígenas de su país. De hecho, sus conciertos son actos militantes en apoyo de la causa mapuche. A lo largo de este 2023 se encuentran girando por Europa y América Latina para promocionar un nuevo álbum que se lanzará en el segundo semestre del año.

Hypnotic Brass Ensemble. Third culture. 7 de julio. Saiph Graves: trombón. Seba Graves: trombón. Jafar Graves: trompeta. Gabriel Hubert: trompeta. Tarik Graves: trompeta. Utamma Hubert: bombardino. Justin Jones: saxo. Kevin Hunt: guitarra eléctrica. Jarryd Gentile: bajo. Sydney Driver: batería.

La música fluye en el alma de Hypnotic Brass Ensemble. Criados en el ‘southside’ de Chicago, los fundadores de la banda son siete hermanos, hijos del trompetista de jazz Phil Cohran, que tocaba con los creadores del space-jazz espiritual, la Sun Ra Akestra. Cohran entrenó a todos sus hijos a tocar sus instrumentos desde la infancia y les inculcó un profundo sentido de las raíces espirituales de la música. Cada mañana comenzaba con todos vaciando el aliento, produciendo un zumbido meditativo unificado. Era música como práctica transcendental. La energía catártica de sus shows en vivo extrae su poder en bruto de esta profunda reserva, una autenticidad que no se puede fingir. Un huracán de música negra en la que cabe lo mejor del jazz, el hip-hop, el funk, el rock y el reggae y que el público malagueño ya pudo paladear en Terral 2012.

En 1999 llevaron su música a las estaciones de metro de Chicago y luego se mudaron a Nueva York, donde tocaron conciertos improvisados en Prospect Park y en las esquinas de las calles, perfeccionando su sonido, puliéndolo con el coraje y desparpajo de la Gran Manzana. Desde el lanzamiento de su álbum de debut, Flipside, en 2004, se les ha reconocido como la banda de metales líder en el mundo, un grupo que ha realizado giras y grabaciones con, Prince, Gorillaz, De La Soul, Macy Gray, Erykah Badu y Mos Def entre otros. El calibre de sus colaboradores refleja no sólo la estima que se les tiene dentro del ámbito de la música, sino también el alcance de su propia visión. Sus talentos van más allá de la mera creación musical, ya que los hermanos también son compositores, productores y emprendedores talentosos. Sin lugar a dudas, obtuvieron su mayor éxito hasta la fecha cuando su ca nción ‘War’ apareció en el fenómeno cinematográfico Los juegos del hambre, y su música ganó instantáneamente una audiencia de cientos de millones.

Camané. Horas vazias. 8 de julio. Camané: voz. José Manuel Neto: guitarra portuguesa. Carlos Manuel Proença: guitarra de fado. Paulo Paz: contrabajo.

Dicen que Carlos Manuel Moutinho Paiva dos Santos Duarte, más conocido como Camané (1966), es dueño de un “fado que no necesita de fuegos artificiales para penetrarte hasta lo más profundo de las entrañas”. El cantor de Oeiras (distrito de Lisboa) es hoy una de las grandes voces del género portugués por antonomasia, aunque no lo tuvo nada fácil al principio de su carrera. Camané fue una suerte de niño prodigio que se empapó del fado cuando convalecía de una hepatitis y que con apenas 11 años participó por primera vez en la Grande Noite do Fado, en una época en la que no había un apartado de la competición separado para los más jóvenes. Dos años después lo ganó, aunque creció y llegó la crisis. “Se produjo la transición de la voz de niño a adulto entre los 14 y los 17 y no me sent&iacu te;a cómodo –recordaba en una entrevista-, me parecía que aquel niño había tenido gracia pero que al crecer el talento ya no continuaba. Ahora pienso que canté fados demasiado pronto, con 9 o 10 años tuve una cierta exposición”. A sus 56 años, Camané ya es una figura referencial dentro y fuera de Portugal, un cantante que fue recomendado por la propia Amália Rodrigues a una discográfica, que fue escogido dentro del elenco de la película de Carlos Saura Fados (2007) y que acumula más de una decena de álbumes en su zurrón.

El lisboeta es una apuesta segura por el fado más clásico y distinguido. Las crónicas de sus más recientes conciertos resaltan una “elegante manera de cantar” su “sobria presencia en el escenario” “una forma de interpretar que huye de lo espectacular”, esto es, un fado íntimo, auténtico y sin artificios de un cantor que también ha sido capaz de ampliar su repertorio con boleros, bossa nova, clásicos de Bernstein y Sondheim y paseos por Mancini, Kurt Weill y los Beatles. Sin embargo, Camané acudirá a Málaga con una retrospectiva de su carrera en la que incluirá algunos temas de su más reciente trabajo, Horas vazias, lanzado en octubre de 2021. Entre clásicos, inéditos y fados tradicionales Camané se presentará con sus cómplices habituales, José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Carlos Manuel Proença (guitarra fadista) y Paulo Paz (contrabajo).

Dhafer Youssef. Streets of minarets. 9 de julio. Dhafer Youssef: oud, voz. Mario Rom: trompeta. Daniel Garcia: piano. Swaeli Mbappé: bajo. Shayan Fathi: batería.

Dhafer Youssef, considerado el ejecutante de oud (laúd árabe) más innovador de la actualidad, es un inspirado músico que busca unir influencias orientales y occidentales. Durante sus más de dos décadas y media de carrera ha lanzado nueve álbumes de estudio que demuestran su maestría musical y su capacidad para fusionar géneros como el jazz, la electrónica y la fusión. Su impresionante catálogo de lanzamientos aclamados por la crítica le ha hecho merecedor de varios premios, entre los que destacan el BBC Award for World Music 2006 y el Edison 2017 Award, así como el reconocimiento de medios de comunicación como The Guardian, The Times, The Evening Standard, Downbeat Magazine y Jazzwise, entre otros. Además, ha tocado en la celebración de la UNESCO del Día Internacional del Jazz 2015, y también ha tenido &ea cute;xito en el mundo de las partituras para películas, colaborando con el legendario Ridley Scott (Exodus: Gods and Kings), James Horner (El asombroso hombre araña, El día del halcón/Oro negro) y Dave McKean (Luna).

Youssef llega a Málaga con un nuevo álbum de estudio bajo el brazo, Street of minarets, que se publicó en enero de 2023. “El tema principal del álbum es, ante todo, el viaje”, compartió Dhafer sobre un trabajo que incorpora entre otros el sonido de los megáfonos usados para llamar a la oración, y que además es un homenaje a sus raíces musicales, pues combina el jazz de los años 50 con una versión más rockera de los años 80. Otra de sus características es su proceso de elaboración: “Después de recorrer los cuatro rincones del mundo en busca de nuevos sonidos, abordo el álbum en una dirección opuesta a la que se suele tomar. Primero invité a los músicos y luego compuse las canciones”. Entre los invitados se encuentran nada más y nada menos que Herbie Hancock (piano), Marcus Miller (bajo), Nguyên L&ec irc; (guitarra), Rakesh Chaurasia (flauta), Adriano Dos Santos Tenori (percusión), Dave Holland (contrabajo), Vinnie Colaiuta (batería) y Ambrose Akinmusire (trompeta), y a partir de su colaboración, Dhafer compuso la música.

Dianne Reeves. 11 de julio. Dianne Reeves: voz. Peter Martin: piano. Reginald Veal: contrabajo. Romero Lubambo: guitarra. Terreon ‘Tank’ Gully: batería.

Si el jazz tiene algo parecido a una dinastía de grandes voces, una de sus integrantes más destacadas es Dianne Reeves. Sin duda. La veterana vocalista de Detroit es uno de los nombres fundamentales del género, heredera con galones de Sarah Vaughan o Betty Carter. Reeves combina un swing poderoso y un registro impresionante que le permite dominar como pocas otras artistas todos los meandros de su instrumento con una manera de expresar las emociones y los sentimientos propia de las mejores. Ya no es solo una carrera con más de treinta títulos a su nombre, entre trabajos de estudio y recopilatorios, sino el peso específico que estos tienen, aclamados en su momento por el público, la crítica y la industria. Entre ellos destacan su grabación de 1991 para Blue Note, I remember, un enorme disco que permaneció durante más de tres meses en la lista de los más vendidos de jazz vocal de los Estados Unidos.

Dianne guarda además en sus estantes 5 Premios Grammy por Mejor interpretación vocal de jazz, los tres primeros por grabaciones consecutivas (In the moment -2001-, The calling -2002- y A little moonlight -2003-). El quinto Grammy, concedido a su último disco de estudio, Beautiful life (2014), fue reconocido por su forma de acercar clásicos de Bob Marley, Fleetwood Mac o Marvin Gaye al terreno del jazz, en colaboración con Esperanza Spalding, Richard Bona, Gregory Porter, Robert Glasper o su primo George Duke. También ganó el Jazz Legends Award en el festival de Monterrey de 2018. Su sola presencia impone, como lo que es: una de las grandes.