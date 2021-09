Oh, See!, que parezca un festival

Hay una cierta impresión postmoderna en la actuación de un DJ ante un público sentado. Y ésa es justo la impresión que respiró este jueves la actuación de Ale Acosta de Fuel Fandango en el Auditorio Municipal de Málaga dentro de la segunda jornada de La Terraza de Oh, See!, el formato reducido con el que el festival malagueño responde a las exigencias sanitarias de la epidemia del coronavirus, con el respetable ensillado salvo para ir a tomar algo, las distancias de seguridad bien afirmadas, mascarillas en ristre y, en fin, pocos ingredientes propios de lo que se entiende por un festival veraniego. Cuando Acosta compareció en escena, a eso de las 19:30, caía aún el sol de la tarde y para entonces, además, el público que había agotado las entradas en taquilla andaba todavía pensándoselo, con el graderío a medio llenar. Algo más tarde de las 21:30 estipuladas, Vetusta Morla, gancho inefable de la jornada y de todo el certamen, compareció en una de las actuaciones más esperadas de la temporada para revisar algunos éxitos de su discografía (con especial atención a Mismo sitio, mismo lugar) y novedades como la aplaudida Finisterre, adelanto del nuevo disco del combo madrileño, Cable a tierra, que verá la luz a fin de año. Precisamente, el concierto del Oh, See! revistió algunos matices acústicos con los que la banda madrileña dio a probar algunos de los argumentos cercanos folk que parecen alimentar su inspiración presente. De cualquier forma, muy a pesar de que la observación de las medidas sanitarias por parte del público fue cuanto menos dispar, durante el concierto tuvo su oportunidad la ilusión de que estábamos, de nuevo, en un festival de siempre, como Dios manda, con toda la energía, coreados los himnos bajo las mascarillas y agitadas las cabezas al compás. La satisfacción fue, sí, la que correspondía.

Ale Acosta y Vetusta Morla tomaron el relevo que asignaron el miércoles en la primera jornada We Are Not Djs, Ladilla Rusa y Rigoberta Bandini. Este viernes harán lo propio en el mismo escenario Putochinomaricón, Veintiuno, Rufus T Firefly, Nathy Peluso y Dorian, y el sábado habrá fin de fiesta con Arde Bogotá, Los Punsetes, Carlos Sadness y Viva Suecia, entre otros. Muy a pesar de algunos problemas de organización, con embotellamientos acusados ayer en los accesos en hora punta que en gran parte ocasionaron el retraso de Vetusta Morla, el Oh, See! ya es una cita imprescindible en el verano musical malagueño. Y si ha de ser sentados, pues sentados.